شهردار منطقه ۶ تبریز با اشاره به طرح اتصال انتهای ۳۵ متری وحدت قراملک به کنارگذر غربی تبریز تسهیل تردد شهروندان، بهسازی مسیر و ساماندهی شبکه ارتباطی این محدوده را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین منیری‌فر در دیدار با یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی درباره اجرای مسیر اتصالی انتهای ۳۵ متری وحدت قراملک به اتوبان شهید باکری گفتگو کرد این طرح با توجه به اهمیت ترافیکی مسیر و با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان، تعریض و بهسازی مسیر، ساماندهی شبکه ارتباطی و تقویت جریان ترافیک در محله فرهنگی و تاریخی قراملک مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که معاون فنی و عمرانی و رئیس اداره عمرانی شهرداری منطقه ۶ و معاونان شرکت آب منطقه‌ای استان نیز حضور داشتند موضوعات مرتبط با ارتقای زیرساخت‌های شهری و هماهنگی‌های لازم برای اجرای مسیر اتصالی بررسی شد.

یکی از محور‌های این نشست، ساماندهی و پوشش کانال متروکه روباز انتقال آب در مسیر مذکور بود. در این زمینه، اجرای لوله پلی‌اتیلن کاروگیت به قطر ۸۰۰ میلی‌متر در داخل کانال و پوشش آن با مصالح زهکش از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های مشترک به‌صورت مستمر ادامه یابد و مصوبات با پیگیری ویژه دنبال شود تا گام‌های موثری برای بهبود زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان به‌ویژه ساکنان محله فرهنگی و تاریخی قراملک برداشته شود.