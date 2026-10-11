به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی این شهرستان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، ۸۰ قطعه پرنده وحشی از نوع طرقه کشف کردند و در این رابطه ۲ راننده دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، پرندگان کشف‌شده به مأموران سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شدند تا اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شود.

پورخاقان با تأکید بر ضرورت صیانت از حیات وحش و گونه‌های جانوری، از شهروندان خواست؛ با مشاهده هرگونه شکار، حمل یا خریدوفروش غیرمجاز حیوانات وحشی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.