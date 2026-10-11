به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «راه زندگی» به کارگردانی برت اسمیت، محصول ۲۰۲۲، ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

این فیلم درباره بیل، سرباز جوان و ترسویِ سفیدپوستی است که با زخمی‌کردن عمدی خودش، از جنگ فرار کرده و توسط پسری سیاه‌پوست به نام کیچم، نجات پیدا می‌کند. کیچم و تعدادی سیاه‌پوستان، تحت رهبری مردی به نام آلیس، قصد فرار از برده‌داری و انتقال سیاه‌پوستان به سرزمین آزاد را دارند. آشنایی و همراهی بیل با آنان، بیل را تبدیل به مردی شجاع می‌کند که در این مسیر قدم برداشته و به سیاه‌پوستان کمک زیادی می‌کند.

فیلم سینمایی «راه زندگی» حین نمایش بخش‌هایی از مبارزات آزادمنشانه بردگان افریقایی علیه اربابان سفیدپوست خود، نشان می‌دهد که چگونه یک جوان سیاه پوست برتری‌های فراوانی نسبت به یک سفیدپوست امریکایی دارد.

جران هول، آرجی کایلر و ایون برمنر از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «چرخ» به کارگردانی و نویسندگی غلامرضا رمضانی محصول ۱۳۷۶ ساعت ۲۱ پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: علیرضا کودک ناسازگار و بازیگوش خانواده‌ای است که پدر، رنج دست فروشی می‌کشد و مادر، زحمت خانه داری. پدر، علیرضا را با سفر درون شهری خود همراه می‌کند، اما به گونه‌ای غیرمتعارف. در این سفر، دوست علیرضا ناظر ایشان است و مترصد فرصتی برای عرض اندام. چرخ زندگی، این سه تا را تا آنجا پیش می‌برد که ..

احمد جان محمدی، شهرام ذبیح‌پور، عباس طاهری، اعظم سلطانی، بهرام رحمانیان، میلاد مرادی باستانی، ربابه جارچی و رخشا رمضانی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.