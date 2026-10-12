مدیرکل دفتر ارزیابی نرخ کیفیت، توسعه و ترویج استاندارد گفت: رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تشکل‌های صنفی با آگاهی‌بخشی و تقویت مطالبه‌گری عمومی می‌توانند زمینه ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات را فراهم کنند.

لادن رشیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ استاندارد در جامعه گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ و تفکر استاندارد ضرورتی ملی است و رسانه‌ها و نهاد‌های آموزشی در تبدیل استاندارد از یک الزام فنی به رفتاری پایدار در جامعه نقش کلیدی دارند.

وی به شعار «استاندارد، فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها» اشاره کرد و افزود: استاندارد زمانی می‌تواند اثرگذاری ملموس و واقعی خود را در ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت و بهره‌وری نشان دهد که از چارچوب الزامات اداری و فنی فراتر برود و به باوری ریشه‌دار و رفتاری جاری در زندگی اجتماعی تبدیل شود.

رشیدی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه استاندارد صرفاً به افزایش آگاهی عمومی یا معرفی نشان استاندارد محدود نمی‌شود، افزود: هدف نهایی، شکل‌گیری «تفکر استاندارد» است؛ به‌گونه‌ای که توجه به شاخص‌های کیفیت و انطباق، در تصمیم‌گیری‌های روزمره مردم، الگو‌های تولید و ارائه خدمات، پژوهش‌های علمی و برنامه‌ریزی‌های کلان مدیریتی، به رفتاری بدیهی و نهادینه‌شده تبدیل شود.

رسانه‌ها؛ پیشران مطالبه‌گری عمومی در حوزه کیفیت

مدیرکل دفتر ارزیابی نرخ کیفیت، توسعه و ترویج استاندارد با تبیین نقش رسانه‌ها در پیوند جامعه با مقوله استاندارد افزود: رسانه‌ها از یک سو می‌توانند مفاهیم پیچیده و تخصصی استاندارد را به زبانی ساده، شفاف و قابل‌فهم برای عموم مردم بازتعریف کنند و از سوی دیگر، موتور محرک مطالبه‌گری آگاهانه برای دریافت خدمات و کالا‌های باکیفیت باشند.

به گفته رشیدی فرهنگ‌سازی رسانه‌ای زمانی موفق خواهد بود که صرفاً در سطح پیام باقی نماند و به رفتار تبدیل شود؛ رفتاری که در آن مصرف‌کننده انتخابی آگاهانه داشته باشد، تولیدکننده ارتقای مستمر کیفیت را یک ضرورت بداند و مراجع تخصصی و اجرایی نیز استاندارد را سنگ‌بنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

ضرورت هم‌افزایی نهاد‌های آموزشی و اجتماعی

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه‌جانبه برای ترویج فرهنگ استاندارد گفت: حرکت در این حوزه باید به‌طور مشخص به سمت نهادینه‌سازی پایدار فرهنگ استاندارد هدایت شود.

به گفته رشیدی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سفیران و مروجان استاندارد، تشکل‌های صنفی، مجامع نخبگانی و شبکه‌های نوین ارتباطی، در کنار رسانه‌های جمعی، از جمله اضلاع مؤثری هستند که می‌توانند زمینه شکل‌گیری جریانی اجتماعی و پایدار برای ترویج استاندارد را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر ارزیابی نرخ کیفیت، توسعه و ترویج استاندارد در پایان، معیار واقعی موفقیت در فرهنگ‌سازی را میزان تغییر نگرش عمومی و به‌کارگیری عملی الگو‌های استاندارد در بطن جامعه دانست و یادآور شد: رسانه ابزار پیام‌رسانی، فرهنگ‌سازی بستر نهادینه‌سازی و هدف نهایی، دستیابی به جامعه‌ای است که استاندارد را معیار اصیل کیفیت و انتخاب آگاهانه بداند.