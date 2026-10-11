به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فردین اسلامی‌راد معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر با پیشنهاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه و تایید رئیس جمهور و با حکم وزیر اقتصاد به مدت سه‌سال به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر منصوب شده است.

فلاحی در حال حاضر مدیرکل امور اداری و مالی استانداری بوشهر است.