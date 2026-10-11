استاندار البرز گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال در البرز ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی هستند و باید نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای مردم ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در بیست‌ویکمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان البرز با قدردانی از تلاش فعالان و پیشکسوتان بخش تعاون اظهار کرد: تعاونی‌ها هنر تبدیل سرمایه‌های کوچک به فرصت‌های بزرگ هستند و با ایجاد همدلی، مشارکت و اعتماد متقابل می‌توانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی باشند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت تعاونی‌ها در حوزه معیشت مردم افزود: تعاونی‌ها نباید صرفاً به حوزه مسکن محدود شوند، بلکه باید در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، عرضه مستقیم محصولات و کاهش هزینه‌های خانوار نیز فعال‌تر باشند تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان تصریح کرد: البرز از توانمندی‌های قابل توجهی در تولید محصولات غذایی، از جمله روغن و ماکارونی، برخوردار است و باید با تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، زمینه عرضه مناسب محصولات و بهره‌مندی بیشتر مردم از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: صرف برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم‌ها کافی نیست، بلکه نتیجه اقدامات باید در قدرت خرید خانوارها و کاهش هزینه‌های روزمره مردم نمایان شود. از این‌رو، لازم است مسیر عرضه کالا از تولید تا مصرف با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش تعاون به‌صورت مؤثر مدیریت شود.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از تعاونی‌ها گفت: هر اقدامی که در چارچوب اختیارات قانونی برای رفع موانع و حل مشکلات تعاونی‌ها امکان‌پذیر باشد، با جدیت پیگیری خواهد شد. در سال‌های اخیر نیز بخش قابل توجهی از مشکلات تعاونی‌های مسکن با سابقه چند ده‌ساله پیگیری و برطرف شده و رسیدگی به مسائل باقی‌مانده همچنان در دستور کار قرار دارد.

استاندار البرز با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تأمین مایحتاج عمومی بیان کرد: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال استان می‌توانند با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک، ظرفیت قابل توجهی برای تقویت اقتصاد مردمی و عبور از دشواری‌های اقتصادی ایجاد کنند.

عبداللهی همچنین تعاون را عاملی مؤثر در تقویت انسجام اجتماعی دانست و افزود: استان البرز رنگین‌کمان اقوام ایران اسلامی است و این تنوع فرهنگی و اجتماعی فرصتی ارزشمند برای گسترش همدلی و مشارکت عمومی به شمار می‌رود. تعاونی‌ها با گرد هم آوردن افراد و گروه‌های مختلف برای دستیابی به اهداف مشترک، می‌توانند در تقویت اعتماد عمومی و تحکیم پیوندهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه مشاغل پایدار و تقویت اقتصاد مشارکتی اظهار کرد: فعالان بخش تعاون باید با شناسایی فرصت‌های جدید، توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی ماندگار را فراهم کنند و مدیریت استان نیز حمایت از این مسیر و پیگیری مطالبات قانونی تعاونی‌ها را وظیفه خود می‌داند.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: مجموعه‌های تعاونی به دلیل ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مشارکت اجتماعی و تقویت حضور مسئولانه مردم در انتخابات نقش‌آفرین باشند.