اهالی روستای کردناب سلطانیه با حفر قناتی جدید، به رسم نیاکان خود برای تأمین آب و آبادانی روستا همت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اجرای طرح‌های آبرسانی در استان زنجان با مشارکت اعتبارات دولتی و خیران ادامه دارد و در شهرستان سلطانیه نیز ۱۲ طرح آبرسانی برای بهبود وضعیت تأمین آب روستا‌ها در دست اجراست.

در شهرستان سلطانیه ۱۲ طرح آبرسانی در حال اجراست که هفت طرح با حمایت و مشارکت خیران در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و پنج طرح دیگر از محل اعتبارات تخصیصی استان در بخش آب و فاضلاب پیش می‌رود.

در چهار سال گذشته، برنامه‌ریزی برای رفع تنش آبی در ۵۱۰ روستای استان زنجان انجام شده که تاکنون مشکل تنش آبی در ۴۳۳ روستا برطرف شده است.

با این حال، کاهش بارندگی‌ها و شرایط اقلیمی موجب شده است در همین بازه زمانی، ۱۸۷ روستای دیگر نیز به فهرست روستا‌های دارای تنش آبی اضافه شوند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۶۴ روستا با تنش آبی و ۵۵ روستا با تنش آبی دائمی مواجه بوده‌اند.

همچنین در سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۰ طرح آبرسانی در سطح استان زنجان در دست اجراست که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مشکل آبرسانی در ۴۰ روستا طی شش‌ماهه نخست سال برطرف شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، ۶۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال از تنش آبی رهایی یابند.

در شهرستان سلطانیه، روستای کردناب نیز نمونه‌ای از مشارکت مردمی در تأمین آب به شمار می‌رود؛ جایی که اهالی روستا با الهام از سنت نیاکان خود، برای تأمین آب مورد نیاز، اقدام به حفر قنات جدید کرده‌اند.

تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی در کنار مشارکت مردم و خیران، از جمله راهکار‌های تأمین آب پایدار و بهبود زیرساخت‌های آبرسانی در روستا‌های استان زنجان است.