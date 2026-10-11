

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از افزایش ۱.۱۷ نمره‌ای میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم استان خبر داد و گفت: اصفهان در رشته علوم تجربی با یک پله صعود، رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: میانگین نمرات دروس نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم استان از ۱۱.۵۴ در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۲.۷۱ در خرداد امسال رسیده، که بیانگر رشد ۱.۱۷ نمره‌ای این شاخص در مقایسه با سال گذشته است.

محمدرضا نظریان با اشاره به ارتقای میانگین نمرات در تمامی رشته‌های شاخه نظری افزود: میانگین نمرات دانش‌آموزان رشته ریاضی و فیزیک از ۱۲.۳۲ در خردادماه ۱۴۰۴ به ۱۳.۵۴ در خردادماه ۱۴۰۵ رسیده است.

وی ادامه داد: میانگین نمرات رشته علوم تجربی نیز از ۱۲.۶۴ به ۱۳.۶۸ افزایش یافته، همچنین در رشته ادبیات و علوم انسانی، میانگین نمرات از ۱۰.۰۷ به ۱۱.۲۱ و در رشته علوم و معارف اسلامی از ۱۱.۶۳ به ۱۲.۵۸ رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: افزایش میانگین نمرات در هر چهار رشته شاخه نظری نشان می‌دهد که در خردادماه ۱۴۰۵، روند بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقایسه با سال گذشته در تمامی این رشته‌ها مشاهده شده است.

وی درخصوص جایگاه استان در رتبه‌بندی کشوری امتحانات نهایی گفت: استان اصفهان در میانگین نمرات دروس نهایی مجموع رشته‌های شاخه نظری، رتبه پنجم کشور را کسب کرده و جایگاه خود را نسبت به سال گذشته حفظ کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به ارتقای رتبه استان در برخی رشته‌ها ادامه داد: اصفهان در رشته علوم تجربی از رتبه چهارم کشور در خردادماه ۱۴۰۴ به رتبه سوم در خردادماه ۱۴۰۵ صعود کرده است، همچنین در رشته علوم و معارف اسلامی، جایگاه استان از رتبه یازدهم به رتبه هشتم کشور ارتقا یافته است.

نظریان افزود: استان اصفهان در رشته ریاضی و فیزیک رتبه پنجم و در رشته ادبیات و علوم انسانی رتبه ششم کشور را در میانگین نمرات امتحانات نهایی به خود اختصاص داده است.

وی بر اهمیت استمرار روند بهبود نتایج تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت آموزش، توجه به فرایند یاددهی و یادگیری، شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و مدارس، از جمله زمینه‌های مهم برای تداوم پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.