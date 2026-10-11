بسته «چشمروشنی» برای مادران نوزادان متولد ۱۴۰۵ واریز شد
مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران اعلام کرد طرح چشم روشنی شهرداری تا امروز برای مادران 34 هزار متولد تهرانی واریز شده است.
«مریم اردبیلی» در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما،
از فعالشدن بسته حمایتی «چشمروشنی» برای بیش از ۳۴ هزار نوزاد متولد سال ۱۴۰۵ در شهر تهران، از امروز خبر داد و گفت: این بسته با اعتبار ماهانه ۵/۳ تا ۴ میلیون تومان، تا دو سالگی کودک در قالب کیف پول شهروندی در پلتفرم شهرزاد در اختیار مادران قرار میگیرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در گفتوگو با شبکه خبر، با تشریح جزئیات بسته حمایتی «چشمروشنی» ویژه نوزادان تازهمتولدشده در شهر تهران اظهار وی افزود: این بسته با هدف استقبال از شهروندان تازهمتولدشده و حمایت از خانوادههای آنان طراحی شده و مادران نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شدهاند، میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه این بسته بهصورت ماهانه شارژ میشود، افزود: اعتبار اختصاصیافته در قالب کیف پول و از طریق پلتفرم شهرزاد در اختیار مادران قرار میگیرد و خانوادهها میتوانند از آن برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، سلامت، فرهنگی، ورزشی و گردشگری خود استفاده کنند.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: بخشی از اعتبار این بسته، به مبلغ ۵/۲ میلیون تومان، برای خرید از فروشگاههای شهروند و میادین میوه و ترهبار در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از خدمات به حوزه سلامت مادر و نوزاد اختصاص دارد که از طریق مجموعه شهر سالم ارائه میشود.
اردبیلی با اشاره به پیشبینی خدمات فرهنگی و گردشگری در این طرح گفت: مادران و خانوادههای آنان میتوانند از خدمات فرهنگی پردیسهای سینمایی تحت نظارت شهرداری تهران، برج میلاد و باغ کتاب نیز بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر اینکه بسته «چشمروشنی» به کد ملی مادر اختصاص مییابد، از مادران واجد شرایط که تاکنون برای مشاهده و استفاده از این اعتبار اقدام نکردهاند، درخواست کرد با نصب پلتفرم شهرزاد بر روی تلفن همراه خود، سطح ۲ کاربری خود را با کد ملی فعال کنند تا امکان مشاهده اعتبار تخصیصیافته برای آنان فراهم شود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات یا عدم مشاهده بسته، مادران میتوانند از طریق پشتیبانی شهرزاد، موضوع را تا رفع آن، پیگیری کنند تا موارد خاص بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شود.
اردبیلی در پایان با اشاره به اینکه این طرح ویژه نوزادان متولدشده در شهر تهران و خانوادههای ساکن این شهر است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۴ هزار تولد در تهران ثبت شده و بسته «چشمروشنی» برای مادران این نوزادان فعال و آماده بهرهبرداری است؛ اقدامی که در قالب ظرفیتهای خدماتی شهرداری تهران، با هدف خوشامدگویی به شهروندان تازهمتولدشده و حمایت از خانوادههای آنان اجرا میشود.