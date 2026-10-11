«مریم اردبیلی» در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما، از فعال‌شدن بسته حمایتی «چشم‌روشنی» برای بیش از ۳۴ هزار نوزاد متولد سال ۱۴۰۵ در شهر تهران، از امروز خبر داد و گفت: این بسته با اعتبار ماهانه ۵/۳ تا ۴ میلیون تومان، تا دو سالگی کودک در قالب کیف پول شهروندی در پلتفرم شهرزاد در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، با تشریح جزئیات بسته حمایتی «چشم‌روشنی» ویژه نوزادان تازه‌متولدشده در شهر تهران اظهار وی افزود: این بسته با هدف استقبال از شهروندان تازه‌متولدشده و حمایت از خانواده‌های آنان طراحی شده و مادران نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شده‌اند، می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این بسته به‌صورت ماهانه شارژ می‌شود، افزود: اعتبار اختصاص‌یافته در قالب کیف پول و از طریق پلتفرم شهرزاد در اختیار مادران قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند از آن برای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی، سلامت، فرهنگی، ورزشی و گردشگری خود استفاده کنند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: بخشی از اعتبار این بسته، به مبلغ ۵/۲ میلیون تومان، برای خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از خدمات به حوزه سلامت مادر و نوزاد اختصاص دارد که از طریق مجموعه شهر سالم ارائه می‌شود.

اردبیلی با اشاره به پیش‌بینی خدمات فرهنگی و گردشگری در این طرح گفت: مادران و خانواده‌های آنان می‌توانند از خدمات فرهنگی پردیس‌های سینمایی تحت نظارت شهرداری تهران، برج میلاد و باغ کتاب نیز بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه بسته «چشم‌روشنی» به کد ملی مادر اختصاص می‌یابد، از مادران واجد شرایط که تاکنون برای مشاهده و استفاده از این اعتبار اقدام نکرده‌اند، درخواست کرد با نصب پلتفرم شهرزاد بر روی تلفن همراه خود، سطح ۲ کاربری خود را با کد ملی فعال کنند تا امکان مشاهده اعتبار تخصیص‌یافته برای آنان فراهم شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات یا عدم مشاهده بسته، مادران می‌توانند از طریق پشتیبانی شهرزاد، موضوع را تا رفع آن، پیگیری کنند تا موارد خاص بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شود.