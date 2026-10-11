در ۷۲ ساعت پیش رو، باد و باران و رعد و برق میهمان آسمان اصفهان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه (۲۰ تا ۲۲ مهرماه) به ویژه در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان خبر داد.

براساس این اطلاعیه، بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق و نیز وزش باد شدید موقتی توام با گرد و خاک و کاهش دید افقی همراه خواهد بود؛ همچنین شدت ناپایداری‌های در روز سه شنبه پیش‌بینی شده است.

هواشناسی همچنین اعلام کرده است که فعالیت سامانه بارشی در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه، مناطق غرب و جنوب استان به ویژه ارتفاعات بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر و گلپایگان را فرا می‌گیرد و روز سه‌شنبه ۲۱ مهر نیمه غربی استان از جمله شهرستان‌های بویین میاندشت، چادگان، شهر اصفهان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کبوتر آباد، گلپایگان، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نطنز، ارتفاعات کاشان و نایین تحت تاثیر سامانه بارشی هستند.

در این اطلاعیه در خصوص احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار دادشده و به هموطنان توصیه شده تا از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم احتیاط در سفر‌های برون شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغ‌ها، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی شامل طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند، هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.