رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر میان‌رشته‌ای بودن حوزه هوافضا و ارتباط آن با علوم و رشته‌های مختلف گفت: روند دانش جهانی با سرعت از الگوی سنتی رشته‌های جداگانه به سمت رشته‌های مرتبط و دارای فصل مشترک حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عباس سروش در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا که در این دانشگاه برگزار شد، با تبریک این مناسبت به دانشجویان و استادان، از همکاری تشکل‌های مختلف دانشجویی در برگزاری این رویداد تقدیر کرد و گفت: همکاری تشکل‌های متعدد و متنوع دانشجویی با یکدیگر، با وجود تفاوت در سلایق و علایق، اهمیت بسیاری دارد و به اعتقاد من اهمیت آن از خود رویدادی که برگزار می‌شود، بیشتر است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ماهیت میان‌رشته‌ای حوزه هوافضا افزود : رشته هوافضا یک رشته کاملاً بین‌رشته‌ای یا «مالتی‌دسیپلینری» است و حوزه‌هایی همچون فیزیک، نجوم، مهندسی هوافضا و بسیاری از علوم دیگر را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

دکتر سروش گفت : هوافضا شاید از میان‌رشته‌ای‌ترین حوزه‌ها از نظر تعدد علوم، گرایش‌ها و رشته‌های مرتبط باشد و فضای مناسبی را برای افرادی با علایق متفاوت و متعدد در مسیر ادامه تحصیل و تحقیق فراهم می‌کند.

وی با اشاره به پیشینه علمی ایران در حوزه علوم مرتبط با فضا و نجوم افزود : سابقه ایران به معنای ایرانشهر و ایران بزرگ ، نشان می‌دهد که در این زمینه دست بالا را داشته‌ایم و از خیام و ابوریحان بیرونی نام برده شده است .

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت اعتمادبه‌نفس نسل جوان گفت: طبیعی است که جوانان ما نسبت به ملت‌های دیگر ، اعتمادبه‌نفس بیشتر و عزم و اراده پویاتری داشته باشند؛ چراکه پدران و اجداد آنها قرن‌ها پیش چنین مسیری را با اطمینان طی کرده و آثاری از خود به جا گذاشته‌اند که انسانیت و بشریت امروز نیز به آن افتخار می‌کند.

دکتر سروش همچنین به جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود : در آخرین رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه بین‌رشته‌ای یا «مالتی‌دسیپلینری سابجکت» رتبه ۹۹ جهان و رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی این موفقیت را حاصل تلاش دانشجویان و استادان دانشگاه دانست و گفت : این موفقیت در درجه اول حاصل زحمات دانشجویان و استادان و همچنین تلاش‌های گسترده‌ای است که در دانشگاه انجام شده است. حوزه هوافضا نیز یکی از حوزه‌های مهم بین‌رشته‌ای است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه حرکت دانش جهانی به سمت حوزه‌های بین‌رشته‌ای در حال شتاب گرفتن است، افزود : حتی پیش از انتشار این رتبه‌بندی نیز می‌دانستیم که روند دانش جهانی با سرعت از الگوی سنتی رشته‌های جداگانه به سمت رشته‌های مرتبط با یکدیگر، که دارای فصل مشترک هستند، حرکت می‌کند.

دکتر سروش با آرزوی موفقیت برای دانشجویان و کشور گفت: امیدواریم همان‌گونه که تاکنون با همت دانشمندان و تلاش شما در حوزه فضا گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای برداشته‌ایم، در آینده نیز این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.