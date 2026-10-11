نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور از ابتدای آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود؛ سرشماری‌ای که برای نخستین بار در سطح ملی به روش ثبتی‌مبنا اجرا خواهد شد و قرار است با تکیه بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، تصویری دقیق‌تر از جمعیت و وضعیت سکونت در کشور ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور است؛ رویدادی که اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، مبنای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی قرار می‌گیرد.

اهمیت این رویداد به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب در دوره‌های مختلف سرشماری، شخصاً در این طرح مشارکت کرده‌اند و بر ضرورت ارائه آمار دقیق و صحیح تأکید داشته‌اند.

ایشان در جریان یکی از سرشماری‌ها با درخواست از مردم برای همکاری در این طرح فرمودند: آنچه که مردم ان‌شاءالله باید بهش توجه کنند این است که آمار‌ها رو درست و دقیق بدهند. در همین‌جا از مردم عزیزمون درخواست می‌کنم که در این زمینه همکاری کامل بکنند.

آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ برگزار شد. پس از آن، براساس مصوبه شورای عالی آمار، فاصله زمانی اجرای سرشماری از پنج سال به ۱۰ سال افزایش یافت و به این ترتیب، سال ۱۴۰۵ به‌عنوان زمان برگزاری دوره جدید سرشماری تعیین شد.

حرکت از سرشماری سنتی به روش ثبتی‌مبنا

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سرشماری امسال، استفاده از روش ثبتی‌مبناست؛ روشی که در آن، اطلاعات موردنیاز تا حد امکان از پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استخراج و تجمیع می‌شود و مراجعه مستقیم به خانوار‌ها به موارد ضروری محدود خواهد شد.

با اجرای این روش، ایران در کنار کشور‌هایی قرار می‌گیرد که از شیوه‌های نوین سرشماری استفاده می‌کنند. همچنین سازمان ملل متحد بر تقویت نظام‌های آماری مبتنی بر داده‌های ثبتی و استفاده از ظرفیت اطلاعات موجود در دستگاه‌های مختلف تأکید کرده است.

با این حال، اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا به معنای حذف کامل مراجعه میدانی نیست؛ زیرا ممکن است اطلاعات برخی مناطق یا گروه‌هایی از جمعیت در سامانه‌های موجود ناقص باشد یا برای اطمینان از صحت داده‌ها، بررسی دقیق‌تری ضرورت پیدا کند.

مسئولان مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده‌اند که در برخی روستا‌ها یا مناطق، ممکن است اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها کافی نباشد. همچنین در مواردی که مسئولان استانی بررسی دقیق‌تر یک منطقه را ضروری بدانند، امکان مراجعه و بررسی میدانی پیش‌بینی شده است.

مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای سرشماری

در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی نقش کمکی و هفت دستگاه نقش اصلی را بر عهده دارند. اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های این دستگاه‌ها، بخش مهمی از داده‌های موردنیاز برای شناسایی جمعیت و وضعیت سکونت خانوار‌ها را فراهم می‌کند.

براساس برنامه اعلام‌شده، مرحله نخست سرشماری به‌صورت مجازی از ۲۵ مهر آغاز می‌شود. در این مرحله، افرادی که اطلاعات مکانی آنها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است، از طریق پیامک برای تکمیل اطلاعات راهنمایی خواهند شد.

این افراد باید با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، موسوم به «دولت من»، وارد بخش سرشماری شوند و اطلاعات ساده و موردنیاز را تکمیل کنند.

مسئولان مرکز آمار ایران تأکید کرده‌اند که بخشی از مردم به دلایل مختلف، اطلاعات مکانی خود را در سامانه‌های مربوط ثبت نکرده‌اند و تکمیل این اطلاعات می‌تواند به افزایش دقت داده‌های سرشماری کمک کند.

آغاز عملیات میدانی از ابتدای آبان

مرحله میدانی سرشماری از ابتدای آبان آغاز خواهد شد و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای این مرحله حدود ۳۰ روز به طول می‌انجامد.

در این مرحله، علاوه بر بررسی مواردی که اطلاعات ثبتی آنها ناقص است یا به بررسی بیشتر نیاز دارد، برخی فعالیت‌ها از جمله ثبت اطلاعات کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی همچنان به روش پیمایشی انجام خواهد شد.

به این ترتیب، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با تکیه بر ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، در کنار بررسی‌های میدانی موردنیاز اجرا می‌شود؛ طرحی که موفقیت آن به کیفیت اطلاعات ثبت‌شده، هماهنگی میان دستگاه‌ها و همکاری مردم وابسته است.

نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما