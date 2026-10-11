داورانی از استرالیا و مالزی، قضاوت دیدار‌های نمایندگان ایران در فوتبال لیگ نخبگان آسیا را بر عهده گرفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه - به وقت کشورمان) در دور دوم از مسابقات لیگ نخبگان آسیا ۲۷-۲۰۲۶، مقابل الشمال قطر صف‌آرایی می‌کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) داورانی از کشور مالزی را برای این مسابقه برگزید و محمد نظمی، قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت. زایرول تان و معزی زینال کمک‌داوران این بازی خواهند بود و روزلان علی هموطن نظمی، به‌عنوان داور چهارم مسابقه فعالیت می‌کند. دو داور تایلندی هم در اتاق VAR (کمک داور ویدیویی) صحنه‌های حساس مسابقه را بررسی خواهند کرد.

همچنین الکس کینگ از کشور استرالیا به‌عنوان داور دیدار الغرافه - استقلال انتخاب شده است. اندرو میماراکیس و کیرنی رابینسون، کمک‌های کینگ خواهند بود و رسول مامدوف از ترکمنستان داور چهارم این مسابقه است. دو داور استرالیایی دیگر نیز در اتاق VAR حضور خواهند داشت. این مسابقه از ساعت ۲۱:۴۵ فردا (به وقت ایران) برگزار می‌شود.

نگودوی لان از ویتنام قضاوت دیدار گل‌گهر ایران - المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را بر عهده گرفته و نگوین ترونگ هائو و پام هوتام، داور بازی را به‌عنوان کمک داور مسابقه یاری خواهند کرد.