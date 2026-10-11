جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران، گفت: یک انبار محل نگهداری ۲ هزار و ۸۵۰ عدد انواع باطری و آمپر‌های خودرو خارجی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان اسلام‌شهر شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: یک انبار محل نگهداری ۲۸۵۰ عدد انواع باطری و آمپر‌های خودرو خارجی قاچاق در شهرستان اسلام‌شهر شناسایی و کشف شد.

وی افزود: با به‌دست‌آمدن اخبار و اطلاعاتی از تخلیه مقادیر قابل‌توجهی انواع باطری و آمپر‌های خودرو خارجی قاچاق در انباری واقع در شهرستان اسلام‌شهر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان اسلام‌شهر برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

زلفخانی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مأموریت پلیسی، بیان کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی محل انبار شده و با هماهنگی قضائی، در بازرسی از انبار تعداد ۲ هزار و ۸۵۰ عدد انواع باطری و آمپر خودرو خارجی کشف کردند که همه موجودی انبار در محل توقیف و انبار نیز مهروموم شد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف‌شده را بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: دراین‌خصوص ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.