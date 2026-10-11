امام جمعه تبریز گفت: رسالت اصلی مجموعه استاندارد ایجاد آرامش خاطر در جامعه و تضمین سلامت و ایمنی شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌ اصل در دیدار مدیر کل و جمعی از معاونان اداره‌ کل استاندارد آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌ گرفته در عرصه نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات اظهار داشت: رسالت اصلی مجموعه استاندارد ایجاد آرامش خاطر در جامعه و تضمین سلامت و ایمنی شهروندان است و هرگونه کوتاهی در این مسیر به اعتماد عمومی آسیب وارد می‌کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط فنی در ساخت‌وساز‌های شهری خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی در بخش‌های حساس ساختمانی از جمله استحکام سازه‌ها، استاندارد‌های پارکینگ‌ها و به‌ویژه ایمنی آسانسورها مساله‌ای است که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد و در این زمینه نباید هیچ‌گونه مسامحه یا چشم‌پوشی صورت گیرد.

وی افزود: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و مجریان طرح ها موظف به رعایت دقیق‌ترین شاخص‌های استاندارد هستند و در صورت مشاهده تخلف یا تحویل ناقص و غیرایمن تجهیزات برخورد قانونی قاطع و اعمال مجازات‌های بازدارنده باید بدون ملاحظه در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف کارگزاران نظام در قبال مراجعان اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی ادارات و نهاد‌های دولتی خدمت‌رسانی بی‌منت و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر لزوم صیانت از سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: رعایت دقیق ضوابط قانونی، شفافیت در شرح خدمات و نظارت مستمر بر عملکرد کارمندان، ضامن اعتبار و آبروی دستگاه‌های دولتی است. در کنار حمایت از کارکنان خدوم و پیگیری مسائل معیشتی، بیمه‌ای و اداری آنان باید با هرگونه تخلف یا قصور احتمالی در چارچوب قانون برخورد شود تا حق مردم ضایع نگردد.

وی ابراز امیدواری کرد که اداره‌ کل استاندارد استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تقویت بازرسی‌های میدانی، بیش از پیش در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و جلب رضایت الهی و مردمی گام بردارد.