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سامانه تلفنی ۱۵۷۰ با هدف ارائه خدمات فوری، تخصصی و محرمانه به دانشآموزان، اولیا و کارکنان مدارس در راستای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارائه مشاورههای تحصیلی در قم، راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای تقویت سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیط آموزشی، طرح اورژانس اجتماعی مدارس با بهرهگیری از سامانه ۱۵۷۰ اجرایی شده است؛ این
طرح با همکاری نهادهای حمایتی و وزارت آموزش و پرورش، بستری امن را برای دسترسی سریع به متخصصان فراهم کرده است.
تمامی دانشآموزان، اولیا و کادر آموزشی میتوانند بدون دغدغه و بهصورت رایگان با شمارهگیری ۱۵۷۰، با کارشناسان متخصص ارتباط برقرار کنند.
این سامانه با رویکرد پیشگیری و مداخله بهنگام، طیف گستردهای از خدمات مشاورهای را پوشش میدهد.
محورهای اصلی خدمات سامانه ۱۵۷۰ شامل موارد زیر است:
سلامت روان و رفتاری: مدیریت مشکلات رفتاری و بحرانهای روانی.
مشاوره خانواده: راهکارهای تربیتی و بهبود روابط والدین و فرزندان.
مشاوره تحصیلی: راهنمایی تخصصی در زمینههای انتخاب رشته، کنکور و برنامهریزی آموزشی.
مداخلات فوری: مقابله با تهدیدهای محیطی و آسیبهای اجتماعی.
تمامی خدمات ارائه شده در این سامانه بهصورت «محرمانه» بوده و هدف از آن، ایجاد محیطی ایمن و پویا برای رشد و اعتلای دانشآموزان در کنار خانوادههاست.