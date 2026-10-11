سامانه تلفنی ۱۵۷۰ با هدف ارائه خدمات فوری، تخصصی و محرمانه به دانش‌آموزان، اولیا و کارکنان مدارس در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه مشاوره‌های تحصیلی در قم، راه‌اندازی شد.

همراهی تخصصی و محرمانه با دانش‌آموزان و خانواده‌ها

همراهی تخصصی و محرمانه با دانش‌آموزان و خانواده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای تقویت سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط آموزشی، طرح اورژانس اجتماعی مدارس با بهره‌گیری از سامانه ۱۵۷۰ اجرایی شده است؛ این

طرح با همکاری نهاد‌های حمایتی و وزارت آموزش و پرورش، بستری امن را برای دسترسی سریع به متخصصان فراهم کرده است.

تمامی دانش‌آموزان، اولیا و کادر آموزشی می‌توانند بدون دغدغه و به‌صورت رایگان با شماره‌گیری ۱۵۷۰، با کارشناسان متخصص ارتباط برقرار کنند.

این سامانه با رویکرد پیشگیری و مداخله بهنگام، طیف گسترده‌ای از خدمات مشاوره‌ای را پوشش می‌دهد.

محور‌های اصلی خدمات سامانه ۱۵۷۰ شامل موارد زیر است:

سلامت روان و رفتاری: مدیریت مشکلات رفتاری و بحران‌های روانی.

مشاوره خانواده: راهکار‌های تربیتی و بهبود روابط والدین و فرزندان.

مشاوره تحصیلی: راهنمایی تخصصی در زمینه‌های انتخاب رشته، کنکور و برنامه‌ریزی آموزشی.

مداخلات فوری: مقابله با تهدید‌های محیطی و آسیب‌های اجتماعی.

تمامی خدمات ارائه شده در این سامانه به‌صورت «محرمانه» بوده و هدف از آن، ایجاد محیطی ایمن و پویا برای رشد و اعتلای دانش‌آموزان در کنار خانواده‌هاست.