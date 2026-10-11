مساقه فوتبال تیم‌های ساسولو - میلان و لیورپول - منچستر سیتی، از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته ششم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا ۲۰۲۶، دیدار بین دو تیم ساسولو و میلان را زنده پوشش می دهد. گزارشگر این بازی علیرضا علیفر است.

این مسابقه امشب ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود.

ساسولو با ۵ بازی و کسب ۷ امتیاز در جایگاه دهم است و میلان با همین تعداد بازی و ۱۱ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده است.

ساسولو در ۱۰ تقابل اخیر خود با میلان در نیمه نخست مسابقات سری آ ایتالیا، تنها یک بار به پیروزی رسیده است، این تیم سه بار به تساوی دست یافته و شش بار شکست خورده است.

مسابقه دو تیم انگلیسی لیورپول و منچستر سیتی امشب زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه هفته ششم لیگ انگلیس منچستر سیتی صدر جدولی میهمان تیم رده هفتمی جدول، لیورپول است. برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را زنده برای علاقه مندان به لیگ انگلیس زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه با گزارش عباس قانع ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول انگلیس برگزار می‌شود.