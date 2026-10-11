رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از توافق و هم‌افزایی با دادگستری مازندران برای حفاظت از جنگل‌ها و اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از توافق و هم‌افزایی این سازمان با دادگستری مازندران برای اجرای قوانین مرتبط با اراضی ملی و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی خبر داد.

افلاطونی پس از نشست با دکتر پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: در این دیدار درباره تعامل و همکاری دو مجموعه برای اجرای قوانین حفاظت و صیانت از اراضی ملی، جنگل‌ها و همچنین نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور گفت‌وگو شد.

وی با اشاره به وجود اتفاق نظر میان دو دستگاه افزود: خوشبختانه اختلاف‌نظر جدی در مباحث مطرح‌شده وجود ندارد و توافق‌های خوبی برای همکاری مشترک حاصل شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مقرر شد دو مجموعه با هم‌افزایی و همکاری، اجرای قوانین مرتبط با حفاظت و صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مازندران را دنبال کنند.