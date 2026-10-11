یک کارآفرین دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت خالی پنج شرکت داروسازی، بیش از ۱۲۰ محصول دارویی را بدون سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه تولید و روانه بازار کرده است؛ الگویی که به گفته او، علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند زمینه توسعه تولید دانش‌بنیان را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، تولید بدون کارخانه این بار به حوزه دارو‌های دانش‌بنیان رسیده است؛ جایی که یک کارآفرین با تکیه بر ایده، دانش تخصصی و ظرفیت خالی کارخانه‌های داروسازی، توانسته است بیش از ۱۲۰ محصول را تولید و روانه بازار کند.

مهدی نیل‌فروش‌زاده، کارآفرین این حوزه، می‌گوید: در این مدل به‌جای سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه، از ظرفیت تولیدی حدود پنج شرکت داروسازی استفاده کرده است.

او معتقد است این روش، ضمن کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، به ارتقای بهره‌وری تولید کمک می‌کند و می‌تواند برای هر دو طرف، یعنی صاحب ایده و مالک کارخانه، سودآور باشد.

به گفته این کارآفرین، حتی دانشجویانی که سرمایه چندانی در اختیار ندارند، می‌توانند از ظرفیت آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برای تحقیق و توسعه ایده‌های خود استفاده کنند و پس از رسیدن به محصول، با همکاری تیمی و بهره‌گیری از ظرفیت خالی کارخانه‌ها، آن را به مرحله تولید صنعتی برسانند.

محصولات این شرکت در حوزه دارو‌های مرتبط با اختلالات اعصاب و روان، از جمله دارو‌های ضدافسردگی، ضدروان‌پریشی و درمان اختلال بیش‌فعالی در کودکان و بزرگسالان است؛ محصولاتی که انتخاب آنها بر اساس بررسی نیاز بازار داخلی و شناسایی کمبود‌های موجود انجام شده است.

نیل‌فروش‌زاده با تأکید بر اهمیت کار تیمی می‌گوید: برای فعالیت در این مدل، همه اعضای گروه لزوماً نباید متخصص داروسازی باشند؛ بلکه بخش‌هایی مانند فروش و بازاریابی نیز با رویکرد علمی و تخصصی، نقش مهمی در موفقیت کسب‌وکار دارند.

او تمرکز بر محصول، خلق ارزش افزوده، کنترل کیفیت، تجاری‌سازی و فروش را از مزیت‌های تولید بدون کارخانه می‌داند؛ رویکردی که به گفته او، به‌جای درگیر کردن کارآفرین با فرایند کارخانه‌داری، امکان تمرکز بر توسعه محصول و بازار را فراهم می‌کند.

این کارآفرین همچنین تأکید می‌کند صاحبان ایده می‌توانند از ظرفیت خالی کارخانه‌های موجود استفاده کنند؛ ظرفیتی که به گفته او، بسیاری از شرکت‌های داروسازی برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید محصولات جدید در اختیار آنها قرار می‌دهند.

به گفته نیل‌فروش‌زاده، خلاقیت در طراحی و تولید محصول و توجه به نیاز بازار می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه حاشیه سود را فراهم کند؛ به‌طوری‌که در برخی شرایط، این افزایش حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر می‌رود.

با وجود این مزایا، تولیدکنندگان بدون کارخانه همچنان با موانعی روبه‌رو هستند. این کارآفرین می‌گوید: صدور پروانه بهره‌برداری صرفاً برای صاحبان کارخانه، باعث شده است برخی بانک‌ها، گمرک و دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان بدون کارخانه را به‌عنوان تولیدکننده به رسمیت نشناسند.

او تأکید می‌کند محصولات این شرکت‌ها حاصل ایده و فعالیت تولیدی ایرانی است و نبود برخی الزامات و مجوز‌های متناسب با این شیوه کسب‌وکار، مسیر فعالیت آنها را دشوار می‌کند.

به گفته وی، در بسیاری از کشور‌های جهان، شرکت‌هایی بدون برخورداری از کارخانه اختصاصی فعالیت می‌کنند و از ظرفیت تولیدی واحد‌های دیگر بهره می‌برند؛ بنابراین، رفع موانع قانونی و اجرایی این مدل در کشور نیز ضروری است.

باتوجه به مصوبه اخیر هیئت مقررات‌زدایی برای تسهیل صدور مجوز تولید بدون کارخانه، تصمیم‌گیری در باره پروانه بهره‌برداری این گروه از تولیدکنندگان می‌تواند یکی از موانع اصلی آنها را برطرف کند.

تولید بدون کارخانه، الگویی برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده صنعتی و تبدیل ایده به محصول است؛ الگویی که توسعه آن در حوزه دارو‌های دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و تسریع تجاری‌سازی محصولات کمک کند.

علاقه‌مندان می‌توانند سوژه‌ها و تجربه‌های خود را در حوزه تولید بدون کارخانه از طریق شبکه‌های اجتماعی با شناسه odm_iran@ به اشتراک بگذارند.

گزارش از: زهرا شفیعی