به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مریم خضری، کارشناس کشاورزی و دانشیار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با اشاره به سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی آفات در اتلاف محصولات کشاورزی در جهان گفت: «در کشور ما از حدود ۱۱۵ میلیون تن تولیدات سالانه کشاورزی، سرنوشت نزدیک به ۴۰ میلیون تن محصول مستقیماً در گرو مدیریت اصولی آفات است.»

وی با تأکید بر اینکه مدیریت تلفیقی بر پایه «پیشگیری، پایداری و آستانه زیان اقتصادی» استوار است، افزود: «امروزه با بهره‌گیری از برنامه‌های پیش‌آگاهی، حسگر‌های محیطی، ایستگاه‌های دیجیتال هواشناسی، تصاویر ماهواره‌ای، پهپاد‌ها و هوش مصنوعی، می‌توان بدون دخالت فیزیکی، زمان اوج طغیان آفت و نیاز به مداخله را دقیقاً پیش‌بینی کرد.»

خضری با اشاره به موفقیت این سامانه در مهار آفاتی نظیر کرم سیب، خوشه‌خوار انگور، چوبخوار پسته و کرم ساقه‌خوار برنج، به الگوی موفق تدوین دستورالعمل جامع مدیریت تلفیقی برنج از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «این طرح از سطح تحقیقاتی ۱۰ هکتار آغاز شد و اکنون به ۵۰۰۰ هکتار توسعه یافته است؛ به‌طوری‌که با بهره‌گیری از تله‌های نوری و فرومونی، زنبور تریکوگراما و قارچ‌کش‌های بیولوژیک نظیر باسیلوس سوبتیلیس، مبارزه غیرشیمیایی با کرم ساقه‌خوار و بلاست برنج به ثمر نشسته است.»

سلامت دام و حلقه واسط زنجیره غذا / لزوم مهار مقاومت‌های زیستی

دکتر جمیله سالار آملی، استاد تمام دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات سلامت مواد بیولوژیک، غذا و دارو، مفهوم امنیت غذایی را فراتر از تولید کمی دانست و تصریح کرد: «امنیت غذایی به‌معنای تولید غذا به هر قیمتی نیست، بلکه تضمین سلامت فرآورده‌ها و حداقل‌سازی باقیمانده سموم در زنجیره غذایی اولویت اصلی است.»

وی با تبیین نقش محوری دام در انتقال آلودگی‌ها و بیماری‌های مشترک (زئونوز) نظیر تب کریمه کنگو اظهار داشت: «دام در حلقه واسط ایمنی غذایی قرار دارد و وجود باقیمانده آفت‌کش‌ها در فرآورده‌های لبنی، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. از سویی دیگر، بروز مقاومت در برابر سموم و آفت‌کش‌های رایج، نظام سلامت و دامپروری را ملزم به تغییر رویکرد به‌سمت مدیریت پایدار کرده است؛ امری که تحقق آن مستلزم حمایت‌های اقتصادی از دامداران برای جبران هزینه‌های گذار به این شیوه‌هاست.»

ضرورت رفع شکاف دانشگاه و مزرعه / بهره‌گیری از فناوری پهپادی

سپس دکتر میثم صمدی‌پور، مدیر اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان البرز، با انتقاد از فاصله موجود میان بخش‌های پژوهشی، اجرایی و بهره‌برداران میدانی گفت: «بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آفات کشاورزی کشور را آفات پروانه‌ای و شب‌پره‌ها تشکیل می‌دهند که مهار بیولوژیک آنها از طریق حشرات مفید مانند زنبور‌های تریکوگراما و براکون امکان‌پذیر است.»

وی رهاسازی دستی و سنتی عوامل بیولوژیک را پرهزینه و کم‌بازده دانست و تأکید کرد: «برای رواج روش‌های غیرشیمیایی باید سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای اختصاص یابد و همگام با تجارب جهانی، به‌سمت فناوری‌های مکانیزه و مدرن نظیر رهاسازی هوایی با پهپاد حرکت کنیم.»

بومی‌سازی زنجیره دانش‌فنی فرومون‌ها؛ پایان دوران ریشه‌کنی کور آفات

دکتر محمدهادی قاسمی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تهران و دبیر علمی رویداد، اتکای تقویمی و سنتی به سموم شیمیایی را عامل بروز بحران سه‌گانه «مقاومت ژنتیکی آفات»، «حذف شکارگران طبیعی» و «آلودگی زیست‌محیطی و پس‌زدگی محصولات صادراتی به‌دلیل بیش‌بود سموم (MRLs)» دانست.

وی با اعلام یک دستاورد فناورانه راهبردی گفت: «محققان جهاد دانشگاهی تهران موفق شدند زنجیره کامل دانش‌فنی حوزه سمیوکمیکال‌ها (فرومون‌ها و مولکول‌های پیام‌رسان حشرات) را از استخراج و سنتز دقیق شیمیایی با رعایت خلوص کایرال تا طراحی دیسپنسر‌های رهایش کنترل‌شده و آزمون‌های رفتاری بومی‌سازی کنند.»

قاسمی با بیان اینکه اثربخشی میدانی این بسته‌ها در مزارع و شالیزار‌ها برای مهار کرم ساقه‌خوار برنج با موفقیت به اثبات رسیده است، خاطرنشان کرد: «مدیریت آفات نیازمند فرماندهی یکپارچه منطقه‌ای (Area-Wide) است. جهاد دانشگاهی تهران آمادگی کامل دارد تا در قالب مدل‌های مشارکتی چندبخشی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات و تشکل‌های کشاورزی، زمینه جایگزینی نظام‌مند سموم پرخطر با فرومون‌های نوین را فراهم سازد.»