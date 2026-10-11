به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در مراسم هفتم شهادت شهید نظام دست‌گشاده در زادگاهش روستای سراج محله بخش دابودشت با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، فداکاری نیرو‌های انتظامی را در مسیر تأمین امنیت مردم یادآور شد و گفت: کارکنان انتظامی با وجود خطر‌های فراوان، برای حفظ آرامش و امنیت جامعه از جان خود می‌گذرند و در این راه، شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت شهید نظام دست‌گشاده در درگیری با اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان افزود: به گفته وی، دشمنان با حمایت و پشتیبانی از اقدامات خشونت‌آمیز، به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند، اما ایثار نیرو‌های مدافع امنیت و همراهی مردم، نقشه‌های آنان را ناکام می‌گذارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران همچنین با قدردانی از حضور پرشور مردم آمل در مراسم تشییع پیکر شهید نظام دست‌گشاده و آیین هفتم وی گفت: حضور مردم از روز تشییع تا مراسم گرامیداشت این شهید، نشان‌دهنده قدرشناسی آنان از فداکاری فرزندان خود در مجموعه انتظامی و پاسداشت مقام والای شهداست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی تأکید کرد: کارکنان نیروی انتظامی برای برقراری نظم و امنیت و دفاع از جان و مال مردم، تا پای جان ایستاده‌اند و راه شهدا در دفاع از امنیت و آرامش کشور ادامه خواهد داشت.