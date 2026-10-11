به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد رضا علیزاده با اشاره به اینکه آرامش شهروندان و امنیت، خط قرمز پلیس است گفت: طرح‌های آرامش و امنیت در محلات شهرستان‌های غرب و جنوب غرب استان تهران ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در شش شهرستان غرب استان تهران ۳۲ شهید تقدیم کرده است افزود: به حرمت خون شهدا تا پای جان برای سر افرازی ایران اسلامی ایستاده‌ایم.