قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی با تأکید بر نقش ثبت جهانی آثار در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران به جامعه جهانی، مقابله با ایران‌هراسی و توسعه گردشگری را از مهم‌ترین دستاورد‌های این فرایند دانست و بر ضرورت تقویت پرونده‌های ثبت جهانی، بهره‌گیری از توان نسل جوان و استمرار آموزش‌های تخصصی در این حوزه تأکید کرد.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی: ثبت جهانی آثار، فرصتی برای مقابله با ایران‌هراسی است

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی: ثبت جهانی آثار، فرصتی برای مقابله با ایران‌هراسی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی در کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان استاندارد‌های تدوین پرونده ارزیابی و آماده‌سازی عرصه‌های تاریخی و فرهنگی برای ثبت جهانی با اشاره به شرایط کشور و اهمیت صیانت از میراث فرهنگی گفت: این روز‌ها در شرایط «صلح مسلح» قرار داریم و از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون درگیر جنگ با آمریکا هستیم. در این مدت، ۱۴ هزار نقطه در ایران بمباران شده و خسارت‌هایی به کشور وارد شده است؛ همچنین بیش از چهار هزار نفر به شهادت رسیده‌اند. با این حال، مردم ایران با تاب‌آوری و مقاومت، امروز پیروز میدان هستند.

او با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی ایران در تحولات اخیر افزود: جنگ، چهره دیگری از اهمیت تاریخی این سرزمین را نمایان کرد. اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا نیز به گفته او، نیت‌های طرف مقابل را آشکار کرده و نشان می‌دهد که موضوع ایران‌هراسی به‌طور مشخص دنبال می‌شود. در چنین شرایطی، همه ما نگهبان تمدن ایران هستیم و باید از این میراث ارزشمند صیانت کنیم.

دارابی با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی کشور در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: ایران با برخورداری از ۳۰ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و ۲۷ اثر ثبت‌شده در حوزه میراث ناملموس، در شمار چهار کشور نخست جهان قرار دارد. همچنین ۵۸ اثر ایرانی در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته‌اند؛ ظرفیتی که بیانگر گستردگی دارایی‌های تاریخی و تمدنی کشور است.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی آثار در معرفی ظرفیت‌های ایران به جامعه جهانی گفت: با معرفی آثار تاریخی و باستانی کشور، این ظرفیت‌ها را به جهانیان می‌شناسانیم. میان ثبت جهانی آثار و افزایش گردشگران نیز رابطه‌ای معنادار وجود دارد و یکی از اقدامات مهم در این مسیر، مقابله با ایران‌هراسی از طریق معرفی واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران است.

او همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از توان نسل جوان در تدوین پرونده‌های ثبت جهانی افزود: در این فرایند، میدان را به جوانان سپرده‌ایم تا فرصت بیشتری برای بروز توانمندی‌ها و افزایش شجاعت و اعتمادبه‌نفس تخصصی آنان فراهم شود.

دارابی بر استمرار برگزاری کارگاه‌های تخصصی ثبت جهانی تأکید کرد و گفت: این کارگاه‌ها باید به‌صورت مستمر برگزار شوند و مدیران پرونده‌های ثبت جهانی، مخاطبان اصلی چنین آموزش‌هایی باشند تا با ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی، کیفیت پرونده‌ها و آمادگی آثار برای ثبت جهانی افزایش یابد.

او ابراز امیدواری کرد با خاتمه جنگ و پیروزی ملت ایران، زمینه رونق گسترده‌تر در حوزه میراث فرهنگی فراهم شود.