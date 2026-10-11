مصطفی راغب، خواننده موسیقی پاپ، در مراسم رونمایی از آلبوم جدید خود با عنوان «فریاد» در تالار وحدت، بر ضرورت همدلی میان نسل جدید و پیشکسوتان موسیقی تأکید کرد و از تولید قطعه‌ای ویژه کودکان میناب در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، مراسم رونمایی از آلبوم جدید مصطفی راغب با عنوان «فریاد» با حضور جمعی از هنرمندان، دوستان و اهالی رسانه در تالار وحدت برگزار شد.

مصطفی راغب در ابتدای این مراسم، آلبوم «فریاد» را حاصل همکاری نسل جدید و پیشکسوتان موسیقی دانست و گفت: به یاد همه عزیزانی که امروز در کنار ما نیستند، به‌ویژه هنرمندان و پیشکسوتان، این برنامه را برگزار می‌کنیم. امیدوارم با وجود تفاوت‌ها بتوانیم در کنار یکدیگر باشیم.

وی همچنین با یادآوری حمید هیراد، از حاضران خواست به احترام این خواننده فقید لحظاتی سکوت کنند.

راغب با اشاره به دشواری‌های تولید این آلبوم افزود: جمع‌آوری قطعات این مجموعه کار سختی بود و در نهایت تعداد قطعات به ۱۵ اثر رسید. این آلبوم حاصل همکاری شاعران، آهنگسازان، تنظیم‌کنندگان و هنرمندان نسل‌های مختلف است.

این خواننده موسیقی پاپ با تأکید بر اهمیت کار هنری از دل و جان، برخی آثار این مجموعه را حاصل همدلی و همکاری یک گروه موفق دانست و قطعه «فریاد» را از قطعات مورد علاقه خود در این آلبوم معرفی کرد.

راغب همچنین به مشکلات اقتصادی فعالان حوزه موسیقی اشاره کرد و گفت: شرایط معیشتی برای بسیاری از هنرمندان دشوار شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به فروش ساز‌های خود شده‌اند.

وی با بیان اینکه فرهنگ انتشار آلبوم در سال‌های اخیر کم‌رنگ شده است، افزود: «فریاد» دومین آلبوم رسمی من است و باید به این موضوع توجه کرد که آیا شرایط اقتصادی و وضعیت مردم به‌گونه‌ای است که بتوانند برای خرید آلبوم هزینه کنند یا خیر.

راغب ادامه داد: این مجموعه از طریق یک کد QR در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد تا بتوانند به‌راحتی از قطعات آن استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه قطعه «فریاد» با تنظیم بابک زرین تولید شده است، درباره نبود قطعه‌ای ویژه کودکان میناب در این آلبوم توضیح داد: مجوز آلبوم پیش از این صادر شده بود و به همین دلیل اثری با این موضوع در مجموعه قرار نگرفت؛ اما در آینده نزدیک قطعه‌ای موسیقایی برای کودکان میناب تولید خواهم کرد.

این خواننده با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال هنر گفت: «ای کاش هنر وارد سیاست نمی‌شد و‌ای کاش کسب‌وکار و منافع اقتصادی وارد هنر نمی‌شد.»