جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری عاملان زورگیری و سرقت‌های مسلحانه گفت: این جرائم از اولویت‌های جدی پلیس است و نباید اجازه داد چنین پرونده‌هایی بدون پیگیری مؤثر باقی بمانند.

تاکید جانشین فراجا بر مقابله با زورگیری و سرقت‌های مسلحانه

تاکید جانشین فراجا بر مقابله با زورگیری و سرقت‌های مسلحانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی در آیین نکوداشت روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر کشور، ضمن تبریک هفته انتظامی و قدردانی از تلاش‌های کارکنان پلیس آگاهی در سراسر کشور، بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های تخصصی، تقویت انضباط سازمانی، به‌روزرسانی آموزش‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های حرفه‌ای کارآگاهان اظهار کرد: هوش، تلاش، دقت، ریزبینی، نتیجه‌گرایی و مسئولیت‌پذیری از شاخصه‌های مهم کارآگاهی است و کارآگاهان باید در کنار برخورداری از تخصص، از اعتقاد، بصیرت و روحیه تکلیف‌مداری نیز برخوردار باشند.

سردار رضایی با تأکید بر ضرورت پرهیز از خودمحوری و نسبت دادن تمام دستاورد‌ها به افراد افزود: فرهنگ «خرمشهر را خدا آزاد کرد» باید از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ سازمانی پلیس باشد؛ به این معنا که کارکنان، توانایی‌ها و موفقیت‌های خود را در مسیر انجام وظیفه به کار گیرند و نتیجه اقدامات را از الطاف الهی بدانند.

وی افزود: کم‌کاری، بی‌انضباطی، پاس‌کاری مسئولیت‌ها، به تعویق انداختن کارها، بدرفتاری با مراجعان، تأخیر در حضور در محل خدمت و بی‌تفاوتی نسبت به انجام وظایف، از جمله رفتار‌هایی است که باید با اصلاح و نظارت مستمر از بروز آنها جلوگیری کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان و متهمان خاطرنشان کرد: مأموران باید در چارچوب قانون وظایف خود را انجام دهند و حتی در مواجهه با متهمان نیز حقوق قانونی آنان را رعایت کنند. مسئولان و فرماندهان نیز موظف‌اند با آموزش مستمر، نظارت به‌موقع و مدیریت صحیح، از بروز تخلفات جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای توانمندی‌های تخصصی کارآگاهان گفت: آموزش نباید محدود به مقاطع خاص باشد، بلکه باید به‌صورت مستمر دنبال شود. آمادگی جسمانی، مهارت‌های نظامی، تسلط بر استفاده صحیح از سلاح و برخورداری از توانایی‌های لازم برای تعقیب، دستگیری و مهار متهمان، از جمله الزامات مأموریت‌های میدانی است.

سردار رضایی با تأکید بر رعایت قانون و تناسب در استفاده از تجهیزات و قوه قهریه افزود: متهم را نباید با دشمن یکسان دانست و برخورد با متهمان باید در چارچوب قانون و متناسب با شرایط مأموریت انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد اطلاعات‌محور در مأموریت‌های پلیس آگاهی، بر اجرای طرح‌های شهید لطفی، شهید رضاییان و شهیدان باقری تأکید کرد و گفت: در چارچوب طرح شهید رضاییان، کارآگاهان باید از سرنخ به شناسایی شبکه‌های مرتبط برسند و اقدامات خود را از سطح شناسایی عوامل منفرد فراتر ببرند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات تخصصی تصریح کرد: جزئیات سرنخ‌ها، تاکتیک‌ها و روش‌های عملیاتی باید در مجاری تخصصی و در چارچوب ضوابط مربوط مطرح شوند. انتشار غیرضروری جزئیات پرونده‌ها و روش‌های کارآگاهی می‌تواند موجب از بین رفتن سرنخ‌ها و آسیب به روند شناسایی شبکه‌های مجرمانه شود.

سردار رضایی سه راهبرد اصلی انتظامی را ارتقای آمادگی عملیاتی، کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای تعاملات عنوان کرد و گفت: استفاده بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات موجود، شناسایی نقاط ضعف و تدوین راهکار‌های اصلاحی باید در دستور کار همه رده‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌استانی افزود: تبادل تجربه با سایر مجموعه‌های مرتبط، انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجارب پلیس‌های دیگر کشورها، به‌ویژه کشور‌های همسایه، می‌تواند به ارتقای توان تخصصی کارآگاهان کمک کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر استفاده هدفمند از ظرفیت کارشناسان و کارآگاهان بازنشسته تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از تجربه این نیرو‌ها در قالب مشاوره، اجرای پروژه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های دوره‌ای در سطح مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها شد.

سردار رضایی با اشاره به اولویت مقابله با سرقت در سال‌های اخیر، بر ضرورت تمرکز ویژه کارآگاهان بر مقابله با زورگیری و سرقت‌های مسلحانه تأکید کرد و زورگیری را از خطوط قرمز مأموریتی پلیس دانست.

وی گفت: در مواجهه با این جرائم، سرعت عمل، تمرکز نیرو‌ها و به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب اهمیت اساسی دارد و نباید اجازه داد پرونده‌های مرتبط با زورگیری بدون پیگیری مؤثر باقی بمانند.

سردار رضایی همچنین مقابله با سرقت‌های مسلحانه و شناسایی افرادی را که به‌صورت غیرمجاز سلاح حمل می‌کنند، از اولویت‌های مهم برشمرد و بر همکاری نزدیک پلیس آگاهی با سازمان اطلاعات انتظامی برای شناسایی و برخورد قانونی با این افراد تأکید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت استرداد به‌موقع اموال مسروقه به مال‌باختگان اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده باید مستندسازی شوند و اطلاع‌رسانی درباره آنها نیز با دقت و ملاحظه آثار اجتماعی صورت گیرد.

سردار رضایی با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب عملکرد پلیس تصریح کرد: اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تبیین اقدامات مؤثر پلیس و تقویت احساس امنیت، از انتشار مطالبی که ممکن است به تعمیم نادرست جرائم یا القای ناامنی در جامعه منجر شود، پرهیز شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه این آیین نیز با تشریح انتظارات پلیس از کارآگاهان اظهار کرد: انتظار از کارآگاهان، همان انتظاری است که قانون و مردم از پلیس دارند؛ چراکه پلیس از مردم و در خدمت مردم است و باید این مسئولیت را در عمل نشان دهد.

وی افزود: به‌ویژه زمانی که شهروندی با حادثه‌ای مانند سرقت یا زورگیری مواجه می‌شود، پلیس و به‌خصوص کارآگاهان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شوند و با مدیریت صحیح، به‌موقع و قانونی، وظایف خود را انجام دهند.

سردار رضایی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: کارآگاهان باید در جریان اجرای قانون، حقوق متهمان و مجرمان را نیز رعایت کنند و در چارچوب اختیارات قانونی خود به وظایفشان عمل کنند.

وی مقابله با سرقت را از اولویت‌های انتظامی برشمرد و گفت: در میان جرائم مرتبط با سرقت، زورگیری از موضوعات آزاردهنده اجتماعی است که مقابله با آن با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از سرقت اظهار کرد: انتظار پلیس از ملت فهیم ایران این است که همکاری خود را با پلیس بیش از گذشته ادامه دهند و توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند.

وی افزود: شهروندان باید در نگهداری از اموال خود، از جمله در منازل، اماکن و خودروها، مراقبت بیشتری داشته باشند و هنگام تردد نیز از رفتار‌هایی که ممکن است زمینه وسوسه و ارتکاب سرقت را برای مجرمان فراهم کند، پرهیز کنند.

سردار رضایی با اشاره به ضرورت نگهداری ایمن از اموال ارزشمند توصیه کرد: شهروندان برای حفاظت از طلا، جواهرات و سایر دارایی‌های ارزشمند خود، استفاده از صندوق‌های امانات بانکی را مدنظر قرار دهند و از نگهداری تمام دارایی‌های گران‌بها در منزل خودداری کنند.