به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پژمان یاری با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای گذران اوقات فراغت خانواده‌ها و جوانان اظهار کرد: این جشنواره با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای شاد و مفرح، تحکیم بنیان خانواده و افزایش تعاملات اجتماعی در استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رویداد فرهنگی و هنری، برنامه‌های شاد و متنوعی از جمله اجرای موسیقی زنده ملی و محلی و نمایش طنز با حضور هنرمندان و چهره‌های محبوب اجرا می‌شود تا خانواده‌ها و جوانان بتوانند در فضایی پرنشاط، لحظاتی خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

وی افزود: این برنامه در دوگنبدان چهارشنبه ۲۲ مهر، ساعت ۱۷ در پارک لاله، دهدشت، پنج شنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۶، ابتدای بلوار کمربندی شهید سلیمانی، جنب پارک جانبازان و در یاسوج نیز جمعه ۲۴ مهر، ساعت در۱۶ در پارک ولایت برگزار می‌شود.