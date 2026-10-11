

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همتی‌نژاد افزود: این بذر‌های بسته بندی شده از هفته آینده میان کشاورزان توزیع می‌شود.

وی اضافه کرد: شهرستان کهگیلویه دارای ۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود ۳۵ هزار بهره‌بردار است که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی و معیشت منطقه به کشاورزی وابسته است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه همچنین با اشاره به تأمین نهاده‌های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح شهرستان و استان و همکاری مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تاکنون در زمینه خرید و توزیع نهاده‌های شیمیایی مشکل خاصی وجود نداشته است.

همتی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ درصد از نهاده‌های شیمیایی مورد نیاز در سطح شهرستان توزیع شده و کارگزاران نیز برای تأمین و عرضه این نهاده‌ها اقدام کرده‌اند؛ روندی که امیدواریم تا تأمین نیاز کشاورزان ادامه یابد.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر بارش‌ها، از کشاورزان خواست توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند، تمهیدات لازم را برای کشت پیش‌بینی کنند و بیمه محصولات کشاورزی را در اولویت قرار دهند تا در صورت بروز خسارت‌های احتمالی، امکان جبران بخشی از زیان کشاورزان فراهم شود.