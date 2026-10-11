مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی گفت:توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر ۱۱ شهرستان استان در ششمین نمایشگاه دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور معرفی و عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رسول خدابخش با بیان اینکه ششمین نمایشگاه دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور از ۱۶ تا ۱۹ مهر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود گفت: روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی در ۳۶ غرفه این نمایشگاه توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مختلف صنایع تبدیلی، صنایع دستی و کشاورزی در معرض دید عموم و عرضه قرار داده اند.

وی اظهار کرد:در این نمایشگاه روستاییان و عشایر شهرستان‌های استان از جمله مراغه، مرند، کلیبر، هوراند، شبستر و اهر دستاورد‌ها و محصولات تولیدی خود مانند ورنی، سماق، صنایع تبدیلی کشاورزی، میوه خشک، تلفیقی از چاپ باتیک و ممقان دوزی، عروسک سازی و ماشین آلات و ادوات کشاورزی را به نمایش گذاشته اند.

مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه هدف از شرکت در این نمایشگاه ها، تقویت و اتصال زنجیره‌های تولید است گفت: در این نمایشگاه‌ها ظرفیت‌ها و تولیدات روستاییان و عشایر استان برای بازاریابی و جذب مشتری معرفی می‌شود.

خدابخش با بیان اینکه ارتباط گیری و اتصال زنجیره‌های تولید نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی و اعطای تسهیلات دارد ادامه داد: باید عقب ماندگی در اتصال زنجیره‌های تولید روستاییان و عشایر با برگزاری چنین نمایشگاه‌های جبران شود تا در کنار معرفی توانمدی‌ها و دستاورد‌های این قشر زمینه برای فروش محصولات تولیدی آنان نیز بیش از پیش فراهم شود.

وی گفت: در ششمین نمایشگاه دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور سه واحد دانش بنیان فعال استان در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی نیز شرکت کرده‌اند و دستاورد‌های خود از جمله روستای هوشمند را برای بازدید کنندگان معرفی می‌کنند.

مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به استقبال خوب مردم، وزرا و مدیران سازمان‌ها از غرفه‌های آذربایجان شرقی گفت: روز گذشته دکتر پزشکیان رئیس جمهور با حضور در غرفه این استان از توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی بازدید کرد.

خدابخش گفت: امروز سرمست استاندار آذربایجان شرقی از غرفه‌های این استان در این نمایشگاه بازدید خواهد کرد.