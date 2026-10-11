عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: آمادگی ما در تمام ابعاد، چه در مرز‌های خاکی و چه در پهنه دریایی تنگه هرمز و دریای عمان، صددرصدی است و دشمن نیز به خوبی از این آمادگی آگاه است چرا که نیرو‌های مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با حضور در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر با اشاره به تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره احتمال آغاز مجدد تجاوزات، این رفتار‌های متناقض را ناشی از استیصال و عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده دانست.

کوثری با یادآوری تجربیات جنگ‌های عراق و افغانستان و همچنین تحولات اخیر، تأکید کرد: دشمن در جنگ روانی سعی دارد تصویری بزرگتر از توان واقعی خود نشان دهد، اما در میدان عمل، شاهد شکست محاسبات آنان بوده‌ایم. برخلاف جوسازی‌ها، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، تمامی تحرکات نظامی دشمن در کشور‌های همسایه، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را به‌طور لحظه‌ای زیر نظر دارند.

وی با تأکید بر اینکه «آمادگی کامل» برای هرگونه سناریوی تهاجمی از سوی دشمن وجود دارد، افزود: علاوه بر رصد دقیق پرواز‌ها و تمرینات نظامی دشمن، روحیه مقاومت و حضور مردم در صحنه، بزرگترین عامل بازدارندگی است که دشمن را در تصمیم‌گیری برای عملیات نظامی متزلزل کرده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با رد ادعا‌های مطرح شده در حوزه «جنگ شناختی» مبنی بر کاهش حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل بر این گذرگاه راهبردی تسلط دارد.

وی با اشاره به مشاهدات میدانی و گزارش‌های دریافتی، ادعای از دست رفتن کنترل تنگه هرمز را یک جنگ روانی بی‌اساس خواند.

کوثری در تشریح وضعیت گفت: پیش از این، حجم صادرات نفت از تنگه هرمز بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز بود، اما اکنون این رقم به حداکثر ۳.۵ میلیون بشکه رسیده است. این افت شدید، به وضوح نشان می‌دهد که تمامی تردد‌ها تحت نظارت و کنترل نیرو‌های مسلح ماست و تلاش‌های دشمن برای استفاده از مسیر‌های جایگزین یا شناور‌های کوچک، تأثیری در واقعیت میدان ندارد.

نماینده مردم تهران با اشاره به تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی افزود: این رفتار‌های متناقض، بیش از آنکه نظامی باشد، کارکرد سیاسی دارد. با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا، آنها با ایجاد هیاهوی رسانه‌ای و جنگ روانی، به دنبال کنترل قیمت انرژی و القای پیروزی‌های ساختگی برای مصرف داخلی خود هستند، اما در واقعیت امر، در میدان عمل متزلزل‌اند و از توان دفاعی ایران وحشت دارند.

کوثری در پایان با تأکید بر هوشیاری کامل نیرو‌های مسلح و حضور میدانی مردم در سراسر کشور، تصریح کرد: آمادگی ما در تمام ابعاد، چه در مرز‌های خاکی و چه در پهنه دریایی تنگه هرمز و دریای عمان، صددرصدی است و دشمن نیز به خوبی از این آمادگی آگاه است چراکه نیرو‌های مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.