مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو افزود: سرپرستان خانوار‌های مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

وی مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت را تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه اعلام کرد.

مهرجو اضافه کرد: نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روز رسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، اطلاع‌رسانی خواهد شد.