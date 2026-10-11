تیم تکنیک برتر بابلسر، تنها نماینده شمال کشور و مازندران، از ۳۰ مهر رقابت خود را در مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتسال بانوان آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ برگزار شد و تیم تکنیک برتر بابلسر، تنها نماینده شمال کشور و استان مازندران، در گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

در این دوره از مسابقات، ۱۵ تیم در دو گروه هفت و هشت تیمی رقابت می‌کنند و دیدار‌های مرحله مقدماتی از ۳۰ مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. تعطیلات نیم‌فصل نیز هم‌زمان با فیفادی دهه نخست آذر در نظر گرفته شده است.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده و سیدبندی بر پایه نتایج فصل گذشته، تیم تکنیک برتر بابلسر در گروه دوم با تیم‌های پالایش نفت آبادان، فولاد هرمزگان، هیأت فوتبال خراسان رضوی، سپاهان اصفهان، نور ملارد، پلی وایتال دلیجان و پارسه کرمان هم‌گروه شد.

در گروه نخست نیز تیم‌های استقلال تهران، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، پالایش اصفهان، مس رفسنجان، ملی حفاری اهواز و پیشتازان خرم‌آباد حضور دارند.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان لیگ فوتسال ایران، مرحله پلی‌آف با حضور سه تیم برتر هر گروه و به‌صورت دوره‌ای، در دیدار‌های رفت و برگشت برگزار خواهد شد.