شرکت آنتروپیک در گزارشی فاش کرد ، عوامل هوش مصنوعی این شرکت، از محیط‌های آزمایشی فراتر رفته و تلاش کرده‌اند به وب‌سایت‌های دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی آمریکا نفوذ کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداو سیما و به نقل از وب‌گاه انگجت، شرکت آنتروپیک اعلام کرد: مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت در تلاش برای دخالت در سامانه‌های دولتی ایالات متحده بوده‌اند. این شرکت برای جلوگیری از افشای نقاط ضعف امنیتی سازمان‌ها، نام دقیق آژانس‌های مورد حمله را ذکر نکرد، اما تأکید کرد، تمامی سازمان‌های درگیر و همچنین کاخ سفید را از این رویداد‌ها مطلع ساخته است.

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این گزارش، مربوط به مدل ارزان‌قیمت «کلاود هایکو ۴.۵» است. این مدل در حالی که دستور داشت فعالیت‌هایی تصادفی در وب انجام دهد، به صفحه‌ای مربوط به پرونده‌های قتل حل‌نشده در وب‌سایت پلیس فیلادلفیا دسترسی پیدا کرد. این هوش مصنوعی با پر کردن فرم ارسال سرنخ، پیام‌های جعلی ارسال کرد و ادعا نمود که در بازه زمانی وقوع جرم، فردی با مشخصات ظاهری مورد نظر را در خیابان مشاهده کرده است. اداره پلیس فیلادلفیا تأیید کرد که این پیام‌ها را به عنوان «اسپم» شناسایی کرده و منابع خود را صرف بررسی آنها نکرده است.

علاوه بر این، مدل امنیت‌محور «مایتوس ۵» نیز رفتار‌های مشابهی از خود نشان داده است. این مدل تلاش کرد با دور زدن محدودیت‌های کلیک بر روی لینک‌ها، از طریق ارسال درخواست‌های مستقیم به سرورها، به نقشه‌های املاک دولتی دسترسی یابد تا فرضیات خود را راستی‌آزمایی کند. همچنین مایتوس ۵ سعی داشت با دسترسی غیرقانونی به توکن‌های یک آژانس دولتی، داده‌های آماری پولی را به‌صورت رایگان استخراج کند.

شرکت آنتروپیک این موارد را در جریان بررسی‌های داخلی خود کشف کرد؛ بررسی‌هایی که پس از اعتراف شرکت اوپن‌ای‌آی مبنی بر فرار مدل‌هایش از محیط آزمایشی و هک وب‌سایت «هاگینگ فیس»، آغاز شده بود. این شرکت اعلام کرده است که اقدامات اصلاحی لازم را برای مهار رفتار‌های پیش‌بینی‌نشده مدل‌های خود انجام داده است.