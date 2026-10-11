به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیست و چهارمین همایش روز بتن و هجدهمین کنفرانس ملی بتن از ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه امسال در مرکز همایش‌های بوستان گفت‌و‌گو برگزار شد.

۱۶مهرماه به مناسبت بزرگداشت استاد احمد حامی پدر مهندسی عمران ایران، روز بتن نام گرفته و هرساله در این روز مراسمی با هدف معرفی توانمندی‌های صنعت بتن و ارائه دستاورد‌های علمی باحضور فعالان صنعت، شرکت‌های تولیدکننده، مجریان پروژه‌های عمرانی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان حوزه بتن برگزار می‌شود.

همایش امسال که با حضور محسن تدین رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران، هرمز فامیلی از چهره‌های ماندگار مهندسی عمران، آرش گوهری رئیس سازمان ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران و جمعی از اثرگذاران این صنعت برگزار شد، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره اساتید بزرگ همچون احمدحامی، قالیبافان و رمضانیان پور آغاز کرد و در ادامه با اشاره به نقش موثر بتن در اجرای پروژه‌های عمرانی، فاکتور‌های مختلفی را در بالا بردن کیفیت اجرا دخیل دانست و افزود: صحت مدیریت پروژه، عملکرد پیمانکاران و مشاوران، صعوبت اجرای پروژه‌ها در همجواری با ترافیک و لزوم هماهنگی با پلیس راهور در موضوعات انحراف ترافیک و در نهایت انتخاب مصالح مرغوب همواره از دغدغه‌های مدیران فنی و عمرانی شهرداری تهران است.

وی با اشاره به اجرای زیرگذر میدان سپاه، از بتن ریزی عرشه این زیرگذر در سه پارت طی ۱۱ مرحله انحراف ترافیک خبر داد. صداقتی از تکمیل گام نخست آزادراه شهید شوشتری در شرق تهران پس از ۱۸ سال انتظار گفت و خاطرنشان کرد گام دوم این آزادراه به طول ۷ کیلومتر با هدف تکمیل کمربندی شرقی تهران آغاز شده است که در نتیجه کاهش ترافیک و بالتبع کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی شرق تهران را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از بهره برداری از مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام حدفاصل خیابان امام خمینی تا میدان فتح خبر داد و افزود: با تکمیل بخش‌های باقیمانده در آینده، همشهریان می‌توانند از شمالی‌ترین بخش تهران توسط بزرگراه یادگار امام به جاده ساوه و فرودگاه امام خمینی دسترسی یابند.

صداقتی پروژه‌های پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران و بزرگراه دوگاز (امیر سپهبد موسوی) را از پروژه‌های نزدیک به افتتاح برشمرد و اظهار داشت: پل تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری با خیابان چوبتراش، پل خیابان ۱۹۶ در تقاطع با بزرگراه شهید باقری در پاییز امسال به بهره برداری می‌رسند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌هایی با هدف رفع گلوگاه‌های ترافیکی پایتخت، از اجرای یک دستگاه پل در بزرگراه هاشمی رفسنجانی در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی و اجرای یک دستگاه پل در تقاطع بزرگراه شهید چمران با بزرگراه یادگار امام خبر داد که روانسازی ترافیکی این بخش‌ها را در پی خواهد داشت.

صداقتی در پایان سخنرانی خود از تولید و اجرای ۷ میلیون تن آسفالت طی دوره پنج ساله مدیریت شهری خبر داد و تاکید کرد: ۱.۸ تن آسفالت در سال گذشته در معابر تهران اجرا شده است. وی اجرای راهکار‌های نوین، کیفیت بهتر و طول عمر بیشتر آسفالت را از فاکتور‌های مورد توجه مدیران شهری دانست.

عصر روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه همزمان با مراسم اختتامیه بیست و چهارمین همایش روز بتن، شش طرح به عنوان طرح‌های برتر بتنی کشور انتخاب شدند که سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برای اجرای پروژه "احداث شاخه غربی بزرگراه یادگار امام" موفق به کسب عنوان طرح برتر بتنی شد.