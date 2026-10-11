مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: صدور «شناسه یکتا» برای واحد‌های آپارتمانی در اهواز نقش کلیدی در کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش یک ملک به چند نفر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان در محل این اداره کل بیان کرد: در حال حاضر روند صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در اهواز آغاز شده و تاکنون یک مجتمع هفت‌واحدی موفق به دریافت این شناسه شده و فرآیند قانونی برای صدور شناسه یکتای مجتمع دوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تبیین اهمیت این شناسه گفت: هر واحد آپارتمانی پیش از هرگونه معامله باید دارای شناسه یکتای اختصاصی باشد چون این اقدام موجب می‌شود اطلاعات هر واحد به‌صورت دقیق، متمایز و شفاف ثبت شود.

خوب اجرای تبصره سه ماده ۱۴ قانون الزام در حوزه پیش‌فروش ساختمان را راهکاری راهبردی برای کاهش تخلفات دانست و تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم در حوزه املاک معاملات معارض یا فروش یک واحد به چند نفر است که با تعیین شناسه یکتا برای هر واحد، زمینه هرگونه سواستفاده احتمالی در این زمینه از بین خواهد رفت و با ایجاد شفافیت کامل در سوابق ملکی از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم قضایی نیز جلوگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش محوری شهرداری‌ها در تحقق این قانون اشاره کرد و افزود: تمامی شهرداری‌های استان مکلف هستند مطابق قانون و با الگوبرداری از فرآیند موفق صدور شناسه یکتا در اهواز، اقدامات لازم برای اتصال الکترونیکی به مرکز تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی و همچنین صدور برخط نقشه را انجام دهند.

«شناسه یکتا» شناسه‌ای اختصاصی برای هر واحد ساختمانی است که با هدف ثبت دقیق مشخصات، تفکیک اطلاعات واحدها و افزایش شفافیت در فرآیندهای معاملات ملکی به کار گرفته می‌شود.

از سال ۱۴۰۳ با اجرای قانون الزام تلاش شده در استان معاملات در حوزه املاک به سمت کاهش حداکثری تخلف و کلاهبرداری حرکت کند.