به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مصوبات اخیر هیئت مقررات‌زدایی گفت: کاربرگ‌های مربوط به معاملات‌گران برخط ملک و خودرو و شیوه صدور مجوز فعالیت این سکوها در هیئت مقررات‌زدایی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس اعلام قوه قضائیه، سالانه چند ده هزار پرونده و اختلاف قضایی در زمینه معاملات ملک و خودرو تشکیل می‌شود که یکی از دلایل آن، ناامن بودن این مبادلات است.

زمانیان تأکید کرد: فعالیت سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو می‌تواند زمینه انجام معاملات با هزینه کمتر و امنیت بیشتر را برای مردم فراهم کند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد این سکوها در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز کنند و با ورود این کسب‌وکارهای جدید به عرصه اقتصادی، هزینه معاملات کاهش و امنیت مبادلات افزایش یابد.