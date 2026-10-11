در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی پرونده مسائل و مشکلات ۱۴ واحد تولیدی و خدماتی استان بررسی شد و مسئولان برای رفع آنها قول پیگیری دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی به پرونده مسائل و مشکلات ۱۴ واحد تولیدی و خدماتی استان شامل واحد پرورش مرغ گوشتی در خوسف، تولید اکسید منیزیوم در سربیشه، شرکت راهسازی واحد تولید کاتد مس در سربیشه و نهبندان، طرح احداث گلخانه در فردوس معدن و مرمریت شهرستان درمیان، طرح تولید پوشاک ورزشی در بیرجند، کارخانه آسفالت شهرداری قاین، واحد استخراج زغال سنگ شهرستان طبس، نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نهبندان، واحد بسته بندی مواد غذایی در بیرجند، واحد تولید در و پنجره UPVC و شرکت زغال سنگ پروده طبس رسیدگی شد.

امهال بدهی تسهیلات بانکی، قرارداد آب بها، مشکلات بانکی، پرداخت تسهیلات، درخواست صدور پروانه، درخواست واگذاری زمین، درخواست رفع مشکلات واردات کالا، تسهیل و ارائه خدمات و صدور حواله‌های ارزی از مسائلی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولان برای رفع این موانع قول پیگیری دادند.