رژیم صهیونیستی چادر‌های آوارگان را در منطقه المواصیِ خان یونس و رفح، در جنوب غزه هدف آتش توپخانه قرار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتمع پزشکی ناصر در غزه اعلام کرد: ۶ فلسطینی بر اثر تیراندازی صهیونیست‌ها در خان یونس زخمی شدند.

در شرق شهر غزه هم بر اثر تیراندازی خودرو‌های نظامی صهیونیستی به چادر‌های آوارگان در تقاطع الشجاعیه، دو فلسطینی مجروح شدند. از کرانه باختری هم خبر می‌رسد که نظامیان اشغالگر به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی یورش بردند.

در حمله صهیونیست‌ها به شمال طولکرم نیز شماری از فلسطینی‌ها که بیشتر آنها از آزادگان بودند، بازداشت شدند. همزمان یک شهرکنشین صهیونیست در شمال رام الله به خبرنگاران حمله کرد و مانع پوشش رسان‌های عملیات تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی شد