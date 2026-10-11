یکی از دانش آموزان فرانسوی در گفتگو با گاردین با گلایه از شرایط بد کلاس های درس گفت: به علت نبود میز و نیمکت در کلاس ایستاده درس می‌خوانیم .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دانش آموزان فرانسه می‌گویند به علت نبود میز و نیمکت در برخی مدارس، گاهی مجبور به ایستادن در کلاس در طول تدریس هستند.

گاردین در گفت‌و‌گو با شماری از دانش آموزان معترض فرانسوی گزارش داد مدارس فرانسه علاوه بر فرسودگی با کمبود شدید امکانات درگیر است بطوریکه برخی کلاس‌ها حتی از داشتن پرده برای جلوگیری از ورود نور خورشید محرومند. دانش آموزان فرانسوی در اعتراض به فرسوده بودن مدارس، کمبود امکانات و نبود معلم از حدود دو هفته پیش اعتراضات خو درا آغاز کرده‌اند که پلیس دستکم شش هزار و ۶۰۰ نفر از آنها را بازداشت و صد‌ها نفر را مجروح کرده است.

بر اساس این گزارش اعتراضات دانش آموزی فرانسه قرار است در روز‌های آینده دوباره تشدید شود. یکی از دانش آموازن معترض به گاردین گفت ما مدارس تجملاتی نمی‌خواهیم بلکه خواسته ما تجهیز کلاس‌ها به امکانات اولیه و ضروری است.