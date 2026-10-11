برنامه‌های «کشیک سلامت» با بررسی یکپارچه‌سازی حوزه واکسن کشور، «رخصت» با محوریت ورزش زورخانه‌ای و «به خانه برمی‌گردیم» با بررسی چالش‌های نوجوانی و نقش اجتماعی زنان ایران، از شبکه‌های سلامت، افق و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کشیک سلامت» امشب موضوع یکپارچه‌سازی حوزه واکسن در کشور را بررسی می‌کند.

این برنامه با حضور دکتر بنی‌هاشمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، به موضوع یکپارچه‌سازی حوزه واکسن در کشور می‌پردازد.

برنامه «کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی صبحگاهی «رخصت» با محوریت ورزش زورخانه‌ای، فرهنگ پهلوانی را در میان مخاطبان ترویج می‌کند.

رویکرد اصلی برنامه رخصت، ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌هایی مثل جوانمردی، اخلاق‌مداری و فروتنی، در کنار تشویق مخاطبان به ورزش کردن و آموزش این رشته ورزشی است. هدف این است که با معرفی الگو‌های پهلوانی و آموزش ورزش، به ارتقای سلامت جسم و روح جامعه کمک شود.

ساختار برنامه «رخصت» بر پایه ترکیبی از اجرا، آموزش ورزش و معرفی فرهنگ پهلوانی طراحی شده است. در کنار مجری، از حضور ورزشکاران استفاده می شود تا مخاطبان ضمن لذت بردن از فضای پرنشاط برنامه، با این ورزش بیشتر آشنا شوند و آموزش‌های کاربردی دریافت کنند.

«رخصت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمدرضا نعمتی تولید شده و علی جلیل‌جو، سرمربی تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای، اجرای این برنامه را بر عهده دارد. این برنامه از ۱۸ مهر هر روز ساعت ۷ صبح از شبکه افق پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل درد‌های مزمن و اسکلتی‌عضلانی، چالش‌های دوران نوجوانی، جایگاه زنان موفق و محجبه، آموزش آشپزی و هنر‌های دستی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «سید مرتضی طباطبایی»، متخصص طب فیزیکی و توان‌بخشی، درباره علل شایع درد‌های مزمن و اسکلتی‌عضلانی، روش‌های تشخیصی صحیح و راهکار‌های درمانی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «کامران شیوندی چلیچه»، روان‌شناس، درباره شناخت مشکلات و چالش‌های نوجوانان، تغییرات فیزیکی و روانی این سن و شیوه صحیح مراقبت والدین از نوجوانان سخن خواهد گفت.

علاوه بر این، دکتر «فرشته روح‌افزا»، پژوهشگر، درباره زنان موفق و محجبه؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیشرفت، بررسی وضعیت زنان در ایران، مقایسه جایگاه، حقوق و نقش اجتماعی زنان در ایران و غرب و نقش تحصیل و فناوری در موفقیت آنان، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «فاطمه پاک‌نژاد»، مربی آشپزی، طرز تهیه «کیک کدو حلوایی» به عنوان شیرینی پاییزی و سالم را آموزش می‌دهد.

همچنین، «حوری کنگروئی»، مربی هنری، در این برنامه به آموزش مرحله‌به‌مرحله «سبد بافی» با مواد ساده و در دسترس و نقش این هنر در ایجاد محصولات کاربردی و خلاقیت می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.