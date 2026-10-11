به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسم خان‌محمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام، با اشاره به وجود ۶۳ حوزه آبخیز در استان گفت: حدود ۶۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان در مطالعات تفصیلی و اجرایی طرح‌های آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای سازه‌های سنگی‌ملاتی، گابیونی و اقدامات حفاظتی از پوشش گیاهی با هدف کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه‌های ارغوان، چالیمار و کمربند شرقی دنبال شده است.

«الوان لاله‌زاری» معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی ایلام، نیز از اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری در بیش از هزار هکتار از اراضی استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این عملیات در هشت حوزه و شش شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌ها افزود: در مهران سه بند خاکی با حجم ۴۸ هزار مترمکعب و سه سازه سنگی‌ملاتی در هجداندشت اجرا شده و در هلیلان نیز سه هزار و ۲۰۰ مترمکعب سازه سنگی‌ملاتی احداث شده است.

معاون آبخیزداری استان خاطرنشان کرد: در سیلاب سال ۱۳۹۸، بارندگی حدود ۱۷۰ میلی‌متری در کمتر از یک ساعت خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد و پس از آن، اجرای سازه‌های آبخیزداری در حوزه‌های بحرانی گسترش یافت.

وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌ها، زمان تمرکز سیلاب در حوزه‌های بالادست شهر ایلام از ۵۸ دقیقه به یک ساعت و ۵۸ دقیقه افزایش یافته که فرصت بیشتری برای کاهش سرعت روان‌آب‌ها فراهم می‌کند.

لاله‌زاری در پایان گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، اجرای آبخیزداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور هدف‌گذاری شده و طی دو سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عملیات انجام شده است.