مدیرکل پست همدان گفت: با بروز رسانی و ژئوکدسازی اطلاعات، ۹۷ درصد نشانی‌های پستی شهری و روستایی همدان به‌روزرسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرامرز روستایی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مهر روز جهانی پست تاکید کرد: در جریان جنگ شبکه ملی پست با سه راهبرد سرعت، دقت و توزیع به موقع با ایجاد سرویس جدید در شبکه ملی پست و بازتوزیع مجدد مرسوله‌ها موجب رضایت مندی مردم شد.

او تصریح کرد: ماموریت شبکه ملی پست و اهداف آن کمک به ارتقای توان اقتصادی و رشد بهره وری و توسعه مدل‌های کسب و کار بوده که در این راستا، همدان روستا بازار کشوری شد و با راه‌اندازی سامانه "روستابازار" و فراهم آوردن امکان فروش صنایع دستی و تولیدات روستاییان در این بازار، کسب و کار ساکنان روستا‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته رونق یافت.

مدیرکل پست همدان گفت: همدان حدود ۴۳۰ موزع و نامه رسان دارد که به هزار و ۱۰۳ روستا مراجعه و به مناطق کم برخوردار خدمت می‌دهند، همچنین ۱۱۰ نامه رسان در مناطق شهری فعال هستند.

روستایی ادامه داد: ۴۶۱ نمایندگی پست در استان همدان فعال است که از این تعداد ۷۱ درصد در روستا‌ها به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

او افزود: خلق بانک‌های اطلاعاتی در سامانه جی نف یکی از اولویت‌های پست استان همدان است که از ابتدای دولت چهاردهم و با تاکید رییس جمهور بر آدرس استاندارد مکان محور، به روز رسانی و به هنگام سازی اطلاعات شهر و روستا مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل پست همدان تاکید کرد: آدرس‌های پستی استان پیش از سال ۱۴۰۴ در شهر‌ها هفت درصد و روستا ۹ درصد به روز بود که با ژئو کد سازی در مناطق روستایی و شهر‌ها اکنون ۹۷ درصد آدرس‌ها به روز رسانی شده است و بدون در نظر گرفتن پلاک کوبی، همدان رتبه دوم کشور را در این باره کسب کرد.

روستایی همچنین گفت: به روز رسانی و به هنگام سازی اطلاعات و آدرس در شهر و روستا بر عهده پست است، اما نصب پلاک و پلاک کوبی اماکن در مناطق روستایی بر عهده دهیاری‌ها و در شهر‌ها بر عهده شهرداری هاست.

او با بیان اینکه در ۵۶ درصد اماکن تجاری و مسکونی واقع در ۱۱ شهر استان همدان پلاک نصب شده است، گفت: در شهر جوکار که پایلوت اجرای طرح نفوس مسکن شده بود، برای برداشت اطلاعات مورد نیاز از سامانه جی نف کمک گرفته شد.

مدیرکل پست همدان افزود: ژئوکد کردن اماکن در واقع تبدیل آدرس توصیفی به پازل بندی هندسی است و کد پستی ۱۰ رقمی بیانگر آدرس استاندارد افراد است.

روستایی افزود: بستر جی نف همدان، یک میلیون و ۲۴۴ هزار رکود دارد که حدود ۸۸۰ هزار شهری و ۴۴۴ هزار مربوط به ۱۰۳ روستا‌ها است.

او گفت: همدان و پنج استان دیگر کشور دیگر برای برداشت اطلاعات اطلس مدارس انتخاب شدند که همدان رتبه اول را در این باره کسب کرد.

مدیرکل پست همدان همچنین یادآور شد: هاب پستی غرب کشور در همدان قرار دارد که ۱۳ استان تمامی مراودات مرسوله‌ای خود را از طریق همدان انجام می‌دهند.

روستایی تصریح کرد: امسال ۲ میلیون ۷۰۰ هزار مرسوله وارد هاب پستی استان همدان شده و نسبت به ارسال مرسوله به استان‌های مقصد اقدام شده است.

او ادامه داد: در بستر تجارت الکترونیک ۷۰ درصد مرسوله‌ها رشد داشته که شامل تولیدات و مرسولات خانگی می‌شود.

مدیرکل پست همدان تصریح کرد: چالش پست با بخش خصوصی همکار این است که این شرکت‌ها در نقاط غیر برخوردار فعالیتی ندارند و این تکلیف تنها بر عهده پُست است.

روستایی افزود: اداره پست همدان ۴۳۰ نیروی موزع دارد که ۷۰ درصد در نقاط غیر برخوردار فعال هستند در حالیکه بخش‌های خصوصی تنها در شهر‌ها و نقاطی که صرفه اقتصادی بیشتری دارند فعالیت می‌کنند.

او تاکید کرد: شرکت پست ۹۷.۵ درصد مرسوله‌ها را با موفقیت و به موقع توزیع کرده است در حالیکه شاخص توزیع به موقع ۹۲ درصد است.

مدیرکل پست همدان درباره مشکلات فرا روی این مجموعه نیز گفت: یکی از مشکلات به تجارت الکترونیک برمی گردد با این توضیح که پس از مراجعه و تحویل مرسوله، یک بارکد به آن اختصاص یافته و توسط خریدار و گیرنده محصول نیز قابل رویت است.

روستایی افزود: گیرنده محصول پس از دریافت این کد فکر می‌کند که مرسوله تحویل پست شده در حالی که فروشنده پس از دریافت بارکد ۲۴ تا ۷۲ ساعت وقت دارد مرسوله را به پست بدهد.

او ادامه داد: این فاصله انتظاری که ایجاد شده موجب می‌شود گیرنده فکر کند علت تاخیر در رسیدن مرسوله کم کاری و کوتاهی اداره کل پست است در حالی که مرسوله از زمانی که تحویل پست می‌شود ما متعهد به رساندن آن در کمترین زمان هستیم.

مدیرکل پست همدان درباره مرسوله‌های خارجی نیز گفت: پارسال ۴۰۴ مرسوله از همدان به خارج از کشور ارسال و ۴۹۶ مرسوله نیز وارد شده است و امسال به واسطه شرایط جنگی از حدود ۱۰ روز پیش ارسال مرسوله‌ها به خارج از کشور ابتدا به صورت زمینی برای یکی از کشور‌های همسایه ارسال و سپس با هواپیما برای ۴۶ کشور جهان آغاز شده است.

روستایی با بیان اینکه ۷۰ درصد سرویس پست شامل مرسولات در زمینه مشاغل خُرد، محصولات بومی محلی، صنایع دستی است گفت: درصد مرسوله‌های برگشتی در استان همدان ۳.۵ درصد است که بیشترین علت آن ارائه آدرس نادست است.

اوبا بیان اینکه سرویس نشانیت پست فردا راه اندازی می‌شود، گفت: سرویس احراز نشانی آدرس پست، برای احراز نشانی اقامت مشتریان حقیقی و یا حقوقی، سازمان و شرکت‌های پستی بوده و متقاضیان می‌توانند از طریق ورود به سایت gnaf.post.ir، استعلام وضعیت آدرس مشتریان خود را به صورت غیر حضوری، دریافت کنند.