به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

خیابان شیخ علاءالدوله ۹ تا ۱۰

محدوده خیابان دانشگاه ۱۲ تا ۱۳

خیابان هجرت و قسمتی از بلوار ۱۷ شهریور ۹ تا ۱۱

خیابان شهید باهنر ۱۱ تا ۱۲:۳۰

سرخه

خیابان محرم شرقی از ساعت ۹ تا ۱۳