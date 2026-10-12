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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز بیستم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
خیابان شیخ علاءالدوله ۹ تا ۱۰
محدوده خیابان دانشگاه ۱۲ تا ۱۳
خیابان هجرت و قسمتی از بلوار ۱۷ شهریور ۹ تا ۱۱
خیابان شهید باهنر ۱۱ تا ۱۲:۳۰
سرخه
خیابان محرم شرقی از ساعت ۹ تا ۱۳