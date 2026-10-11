پرسشگران صدا و سیمای البرز در قالب طرح پیمایشی «نگرش مردم درباره حجاب»، فعالیت میدانی خود را با استفاده از ابزارهای تبلتی در شهر کرج، شهرستان‌های استان البرز و مناطق روستایی آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، این طرح با هدف گردآوری دیدگاه‌ها و سنجش نگرش شهروندان درباره موضوع حجاب در گروه‌های مختلف اجتماعی و جغرافیایی در حال اجراست. استفاده از ابزارهای تبلتی در فرایند پرسشگری، امکان ثبت و سامان‌دهی داده‌ها را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

اجرای این پیمایش در مناطق شهری، شهرستانی و روستایی، زمینه بررسی دیدگاه‌های گروه‌های مختلف جامعه و شناخت تفاوت‌ها و اشتراکات نگرشی در بسترهای اجتماعی و جغرافیایی متفاوت را فراهم می‌سازد.

نتایج این طرح پس از تکمیل فرایند گردآوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند مبنایی برای شناخت دقیق‌تر نگرش‌های اجتماعی در حوزه حجاب قرار گیرد.