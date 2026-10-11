به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ششمین دوره مسابقات آزاد پاکت بیلیارد در رشته تن‌بال، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد بابک میرزایی، قهرمان فقید بیلیارد آذربایجان غربی در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

علی قوسیان، رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد شهرستان میاندوآب، با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات گفت: در این رقابت‌ها ۶۸ ورزشکار از ۱۱ شهرستان و سه استان کشور حضور داشتند و برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: این مسابقات با هدف توسعه ورزش بیلیارد، شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و گرامیداشت یاد و خاطره قهرمان فقید این رشته، زنده‌یاد بابک میرزایی، برگزار شد.

ششمین دوره مسابقات آزاد پاکت بیلیارد در رشته تن‌بال، به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی المپیک میاندوآب برگزار شد.

در پایان این مسابقات، کمال افخمی از شهرستان بوکان عنوان قهرمانی را کسب کرد، ناصر فرخی از شهرستان تبریز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و امید حیدری از آذربایجان شرقی شهرستان مراغه نیز مقام سوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.