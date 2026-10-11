سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه مصرف سوخت گفت: با توجه به میزان تولید و الگوی مصرف کنونی، نیازی به واردات بنزین نداریم، اما جلوگیری از هدررفت سوخت یک وظیفه همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا سپه‌وند با اشاره به موضوع مدیریت مصرف بنزین گفت: درباره مدیریت مصرف سوخت نشست‌های متعددی در کمیسیون انرژی برگزار و درنهایت به تشکیل کارگروه ویژه‌ای منجر شد. این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت نفت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شده است تا تمامی ابعاد این حوزه را به‌صورت تخصصی و یکپارچه مدیریت کند.

وی افزود: خروجی نشست‌های تخصصی، اعمال ماده ۵۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف بنزین بود. بر این اساس، طرح انتقال سهمیه‌های بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: مرحله نخست این فرایند از کارت‌های آزاد سوختی که در اختیار جایگاه‌های عرضه قرار دارد آغاز شده است. در این مدل، صاحب خودرو با استفاده از کارت بانکی خود، فرایند سوخت‌گیری را در جایگاه انجام می‌دهد. در این فرایند، مبلغ هزار تومان بابت تراکنش‌های سیستمی و مدیریت سوئیچ تعریف‌شده در وزارت اقتصاد دریافت می‌شود که به شفافیت کامل تراکنش‌ها و جلوگیری از سوء‌استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌داران منجر می‌شود.

سپه‌وند درباره زمان‌بندی اجرای طرح انتقال سهمیه‌های بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی گفت: این طرح تا پایان مهر در پنج استان (ازجمله تهران) اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان امسال، انتقال سهمیه‌ها به کارت بانکی در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

وی مدیریت مصرف سوخت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: باید در نظر داشت که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت مصرف تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مصرف خود مردم نیز باید متناسب با این شرایط جنگی باشد. کاهش سفر‌های غیرضروری و پرهیز از اسراف لازمه عبور از شرایط خاص است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد‌ها در مدیریت کشور بر لزوم اتخاذ آرایش جنگی در تمامی سطوح تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، لازم است تمامی ارکان مدیریتی با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با همتی جمعی در برابر ناترازی‌های موجود ایستادگی کنند تا از خروج ارز و هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.