شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در مورد وضعیت تأمین آب شرب در پی طوفان و سیل اخیر، اطلاعیه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این اطلاعیه آمده است:

در پی وقوع طوفان و سیل شدید شب گذشته در نقاط مختلف استان، متأسفانه بخشی از تأسیسات تأمین و توزیع آب در برخی شهر‌ها و روستا‌های استان با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه انرژی از مدار خارج شده است؛ لذا به استحضار مردم شریف در سراسر استان می‌رساند که گروه‌های عملیاتی، فنی و امدادی شرکت آب و فاضلاب استان از نخستین ساعات وقوع حادثه، در آماده‌باش کامل بوده و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع خسارات و برقراری مجدد جریان برق و مدارات آبرسانی هستند تا روند تأمین آب پایدار هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگردد.

از این‌رو، از تمامی مشترکان محترم تقاضا می‌شود تا زمان پایدارسازی کامل شبکه، ضمن مدیریت مصرف و صرفه‌جویی حداکثری، از مصارف غیرضروری مانند:

شست‌وشوی معابر، حیاط و پارکینگ، شست‌وشوی خودرو و سایر مصارف غیرضروری به‌طور جدی خودداری کنند.

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ضمن قدردانی از صبر، شکیبایی و همراهی مردم شریف استان، از تمام توان خود برای بازگرداندن خدمات به حالت عادی استفاده خواهد کرد.