سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، سرپرستان خانوار برای بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ باید تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، فرم خوداظهاری و درخواست خود را در سامانه خدمات دولت هوشمند تکمیل کنند؛ این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: افزایش کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود و مهلت ثبت نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهرماه است.

به گزارش مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این اطلاعیه آمده است: در پی دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر کمک به معیشت خانوار‌ها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.

این اطلاعیه افزوده است: در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سرپرستان خانوار‌های مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خواهد بود.

در بند پایانی این اطلاعیه آمده است: نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.