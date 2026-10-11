به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۶ شیراز، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان فارس و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های مختلف دانست.

وی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ مهمان خارجی از ۱۳ کشور در این نمایشگاه گفت: استان فارس ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، صنعت، تجارت و فناوری دارد که می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به دستاورد‌های نخستین دوره اکسپو شیراز افزود: در دوره گذشته، ۳.۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد به امضا رسید و انتظار می‌رود در رویداد امسال نیز رکورد جدیدی در این زمینه ثبت شود.

وی خلاقیت، نوآوری، تولید باکیفیت، بازاریابی و توسعه صادرات را از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی کشور برشمرد و تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های تولیدی و گردشگری و تبدیل این توانمندی‌ها به فرصت‌های تجاری، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور باشد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین پیشنهاد کرد تجربه برگزاری اکسپو در فارس در دیگر استان‌های کشور نیز مورد توجه قرار گیرد تا ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی ایران بیش از پیش به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی معرفی شود.