دشمنان به «جسم ایران» آسیب می‌زنند، نه به تمدن ما

دشمنان به «جسم ایران» آسیب می‌زنند، نه به تمدن ما





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین افتتاح دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس (شیراز اکسپو ۱۴۰۵)، با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران گفت: پیشینه این سرزمین حاصل قرن‌ها شکل‌گیری و شکوفایی تمدن‌های مختلف است و نمی‌توان درباره تمدن ایران بدون توجه به ریشه‌های عمیق تاریخی آن اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به قدمت آثار تاریخی کشور بیان کرد: درختان چنار باغ‌موزه سعدآباد بیش از ۳۰۰ سال عمر دارند؛ قدمتی که از عمر حاکمیت آمریکا بیشتر است. ایران سرزمینی است که دوره‌های گوناگون تاریخی، از هخامنشیان و ساسانیان گرفته تا صفویان و قاجار، را پشت سر گذاشته و آثار هر یک از این دوره‌ها در بخش‌های مختلف کشور قابل مشاهده است. ازاین‌رو افرادی که درباره تمدن سخن می‌گویند، باید به سابقه تاریخی ملت‌ها نیز توجه کنند.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه تمدن ایرانی در طول تاریخ جلوه‌های متعددی داشته است، افزود: تمدن ایران در میان تمدن‌های جهان جایگاهی برجسته دارد و همچون خورشیدی در عرصه جهانی می‌درخشد.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به آنچه جنگ تمدنی علیه ایران خواند عنوان کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تقابل در حوزه تمدن را دنبال می‌کنند و این رویارویی را از یونان آغاز کرده‌اند؛ بااین‌حال، ایران در این عرصه نیز سربلند خواهد بود. به اعتقاد وی، گستردگی تمدن ایران به‌اندازه‌ای است که در هر گوشه از این سرزمین می‌توان نشانه‌هایی از هویت و پیشینه تمدنی آن یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آثار تاریخی استان فارس اشاره کرد و گفت: فیروزآباد یکی از کانون‌های مهم تمدن ساسانی به شمار می‌رود و ۱۱۹ اثر ثبت ملی در این شهر وجود دارد. کازرون و داراب نیز از دیگر مناطق تاریخی و ارزشمند این استان هستند.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: آثار تمدنی ایران به فارس محدود نمی‌شود و محوطه‌هایی همچون بیستون، معبد آناهیتا، بابل و طاق کسری نیز از جمله شواهد تاریخی هستند که گستره و عمق تمدن ایرانی را نشان می‌دهند.

به گفته صالحی‌امیری، میراث تاریخی کشور را نمی‌توان به یک دوره خاص یا محدوده جغرافیایی مشخص محدود کرد؛ زیرا مجموعه آثار به‌جامانده از دوره‌های مختلف، در کنار یکدیگر، تصویری از تداوم و گستردگی تمدن ایران ارائه می‌کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به شرایط کشور، همبستگی و انسجام اجتماعی را از الزامات عبور از مشکلات دانست و عنوان کرد: برای عبور از این مرحله دشوار، باید همه نیرو‌ها در مسیر پیشرفت و توسعه ایران و مقابله با دشمنان ملت در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی تأکید کرد: هر اقدامی که آگاهانه یا ناآگاهانه موجب افزایش اختلافات و ایجاد شکاف در جامعه شود، می‌تواند در راستای اهداف دشمنان قرار بگیرد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به عملکرد استان فارس در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: فارس در هر دو مقطع، جلوه‌ای از مقاومت و همبستگی را به نمایش گذاشت و توانست به نمادی از انسجام تبدیل شود.

وی با بیان اینکه آسیب‌زدن به زیرساخت‌ها و پیکره مادی کشور به معنای شکست ملت ایران نیست، افزود: دشمنان ممکن است بتوانند به جسم ایران صدمه بزنند، اما به فرهنگ و تمدن این سرزمین دسترسی نخواهند یافت. به گفته وی، ایران در عرصه تقابل تمدنی نیز پیروز خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه، جایگاه استان فارس را در هویت تاریخی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار داد و گفت: اهمیت فارس را نمی‌توان صرفاً با سهم آن از مساحت ایران سنجید؛ این استان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی و عاطفی ایرانیان است.

وی افزود: فارس با تاریخ، تمدن، هویت، ریشه‌های فرهنگی و شناسنامه تاریخی ایران پیوند خورده و می‌توان آن را جلوه‌ای از زیبایی‌ها و ویژگی‌های متنوع کشور دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های این استان اظهار کرد: فارس در حوزه‌های مختلفی از جمله میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، تجارت، بازرگانی، صنعت، کشاورزی، فناوری، برق و الکترونیک و فعالیت‌های دانش‌بنیان توانمندی‌های قابل توجهی دارد.

به گفته وی، این استان در زمینه فرهنگ و هنر نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و در حوزه‌هایی همچون شعر، خوشنویسی، نقاشی و موسیقی شناخته شده است. همچنین برخورداری از مراکز علمی و دانشگاهی، ظرفیت‌های پزشکی و گردشگری سلامت، جایگاه زیارتی و وجود حرم اهل‌بیت (ع)، از دیگر ویژگی‌های فارس به‌شمار می‌رود.

وی نیروی انسانی توانمند، مدیران شایسته، جوانان خلاق و زنان هنرمند را از سرمایه‌های مهم استان دانست و به ظرفیت فارس در تولید گل، به‌ویژه گل محمدی، نیز اشاره کرد.

صالحی‌امیری در ادامه خطاب به مهمانان خارجی حاضر در شیراز اکسپو گفت: کسانی که می‌خواهند تصویری جامع از ایران به دست آورند، باید فارس را با دقت ببینند؛ چراکه بخش بزرگی از زیبایی‌ها، تنوع فرهنگی و توانمندی‌های ایران را می‌توان در این استان مشاهده کرد.

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان استان درباره سهم فارس از مساحت کشور و آثار تاریخی آن اظهار کرد: هرچند ارقام مطرح‌شده می‌تواند بخشی از اهمیت این استان را نشان دهد، جایگاه فارس را نمی‌توان تنها در قالب درصد و اعداد تعریف کرد. فارس، ایرانِ جان ماست و جایگاهی فراتر از سهم جغرافیایی خود دارد.

وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های کشاورزی فارس اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار مطرح‌شده در این مراسم، این استان ۱۲ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه فارس در تولید محصولات باغی، این استان را دارای رتبه نخست در این بخش دانست و افزود: فارس در تولید گندم نیز در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد و رتبه دوم یا سوم را به خود اختصاص داده است.

صالحی‌امیری با تأکید بر اهمیت تولید و تجارت در بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد: دستیابی به اقتصادی پایدار و قدرتمند، مستلزم تولید محصولات باکیفیت، تجاری‌سازی دستاورد‌های تولیدکنندگان، گسترش بازار‌های صادراتی و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان است.

وی افزود: تسهیل فرایند صادرات و افزایش درآمد‌های ارزی باید در شمار اولویت‌های اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه صادرات و ارزآوری از عوامل مهم تضمین پایداری اقتصاد کشور هستند.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اختیارات دولت به استانداران گفت: استاندار فارس از اختیارات رئیس‌جمهور و وزیران برخوردار است و این ظرفیت، در کنار هماهنگی و همکاری میان مسئولان استان و نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به پیگیری مؤثرتر مشکلات تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

وی همچنین به اقدامات برخی نمایندگان استان در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، از جمله افرادی است که پیگیری مسائل مربوط به تولید و رفع موانع آن را در دستور کار قرار داده و طی دو سال، طرحی را با هدف تسهیل فرایند تولید دنبال کرده است.

صالحی‌امیری با اشاره به حضور نمایندگان و مهمانان خارجی در دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد به شکل‌گیری قرارداد‌های اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری منجر شود.

وی بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران در این نمایشگاه تأکید کرد و شیراز اکسپو را فرصتی برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی خارجی با توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور دانست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان، با اشاره به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و منطقه قفقاز، همراهی کشور‌های همسایه با ملت ایران در روز‌های دشوار را موضوعی ماندگار توصیف کرد و گفت: همان‌گونه که همدلی و همراهی در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند، نحوه مواجهه و همراهی با دشمنان ملت ایران نیز از یاد نخواهد رفت.