وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مغناطیس ایران را در تمدن فارس می‌شناسیم .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نخستین رویداد گردشگری مهر شیراز گفت :مغناطیس ایران را در تمدن فارس می‌شناسیم .

صالحی امیری ادامه داد: شیراز یک روح دارد که همه انسان‌های تشنه می‌توانند در این فضای معرفتی سیراب گردند .

او ادامه داد: اگر کسی به این جغرافیا بیاید ، باید با معرفت وارد شود، این جغرافیا بیش از سه هزار اثر ثبت ملی دارد و این بی نظیر است .

او ادامه داد: فارس سلطان تمدن جهان است؛ با این تمدن می‌شود به دنیا فخر بفروشم زیرا ظرفیت تمدنی در این سرزمین سرآمد جهان است .

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در این استان باید کتاب فرهنگ و تمدن فارس را به دانش آموزان آموخت.

صالحی امیری بیان کرد: همه هنر‌ها از موسیقی تا شعر و نقاشی و صنایع دستی در شیراز به وفور یافت می‌شود و شیراز گمشده میراث فرهنگی ایران است .

صالحی امیری ادامه داد: قطعا در این ظرفیت یک حکمت الهی نهفته است چراکه در این جغرافیا تمام ادوار تاریخی ریشه در این خاک دارد و تک تک شهرستان‌ها و اثار تاریخی روایت یک دوره تاریخی این سرزمین است .

صالحی امیری افزود: پیشنهاد من است مرکز مطالعات فارس در استان فعال شود و کاوش‌های باستانی در این منطقه ادامه پیدا کند .

او با بیان اینکه در دو سال گذشته ۱۳۷۲ پروژه گردشگری در کشور افتتاح شده است، اضافه کرد: باید زیر ساخت گردشگری رشد کند و توسعه زیر ساخت‌ها از اولویت‌های گردشگری باشد.